央行报告称存款利率定价初现差异化特征

路透北京8月2日电---中国央行周四发布最新2012年第二季度中国货币政策执行报告称,央行6月降息并调整金融机构存贷款利率浮动区间後,银行间存款挂牌利率差异化定价特征逐渐显现,6月份金融机构对非金融企业及其他部门新发放的贷款加权平均利率明显下降。

以下内容,为报告中"扩大利率浮动区间"专栏的全文:

2012 年以来，中国人民银行继续贯彻落实稳健的货币政策，并根据国内外经济金融形势发展变化，综合运用多种货币政策工具，适时适度进行预调微调。

6月8日和7月6日，中国人民银行两次下调金融机构存贷款基准利率，同时调整金融机构存贷款利率浮动区间。允许金融机构存款利率上浮，浮动区间的上限由基准利率调整为基准利率的1.1倍。

放宽金融机构贷款利率浮动区间，6月8日，贷款利率浮动区间下限由基准利率的0.9倍调整为0.8倍；7月6日，贷款利率下限继续调整为0.7倍。

从存款定价情况来看，6月8日利率政策调整後，全国银行业金融机构的存款挂牌利率经过初步定价、逐步调整，最後趋於稳定。

银行间存款挂牌利率差异化定价特征逐渐显现。主要呈现两个特点：一个特点是存款利率并没有全部一浮到顶，而是初步形成了分层有序的定价格局。

按银行类型不同，大致可分为三个层次：一是大型商业银行短期存款利率普遍上浮。政策出台後，大型银行迅速上调一年期以内（含）存款利率浮动幅度，其中活期存款上浮10%，定期存款上浮7%-8%，一年期以上定期存款执行基准利率。

二是中型商业银行短期存款利率上浮到顶。利率政策调整当天，中型银行存款挂牌利率基本执行基准利率，随後迅速转为跟随大型银行定价，最後陆续上调短期存款利率浮动幅度，一年期以内（含）各期限档次存款利率均为基准利率1.1倍，一年期以上定期存款执行基准利率。

三是大部分地方法人银行等小型金融机构的全部期限档次存款挂牌利率均为基准利率1.1倍。

值得注意的是，有少数地方法人银行在初期将全部期限档次存款利率上浮到顶後，又根据自身经营特点、地区同业竞争情况等下调了长期定期存款挂牌利率。

第二个特点是部分银行根据本行存款期限、客户结构等采取了更加精细的定价策略。如一些区域性中小型银行根据存款金额、客户类型区别确定存款利率，部分外资银行在区分金额、客户定价的基础上对部分长期存款执行下浮利率。

7月6日，中国人民银行再次下调存款基准利率，存款利率浮动区间保持不变。根据形势变化，大型银行迅速调整存款定价策略，活期存款利率由之前的上浮10%转为不上浮，执行基准利率。中型银行和地方法人银行仍基本执行之前的存款定价策略。

贷款定价方面，随着近年来金融改革的不断深化，金融机构的公司治理结构逐步完善，财务硬约束进一步强化，贷款定价能力明显增强。

根据调整後的贷款利率浮动区间，金融机构认真测算其贷款利率的盈亏平衡点，合理确定自身贷款定价策略，并以此进一步完善其内部管理制度，建立健全统一管理、分级授权的利率定价机制。

随着贷款基准利率及其浮动区间的调整，6月份，金融机构对非金融企业及其他部门新发放的贷款加权平均利率为7.06%，明显低於3月份的7.61%。

总体看，存贷款基准利率及其浮动区间的调整，不仅有利於降低实体经济的融资成本，释放有效投资需求，支持经济平稳较快增长。

同时，也为金融机构提供了更大的自主定价空间，有利於促进金融机构加快完善定价机制建设，提高自主定价能力，并开展差异化竞争，推动经营模式从同质化向多元化转型，有利於调动商业银行服务中小企业的积极性，加大对中小企业的金融支持力度，提高金融服务实体经济发展的水平。(完)

--整理 赵红梅; 审校 黄凯

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