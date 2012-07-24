疑似央行干预扶助人民币逆转收涨

* 隔夜美元缩减涨幅,但人民币中间价继续低开

* 即期汇价盘初跟随中间价平行下移

* 有密集美元卖盘疑似央行干预,扶助人民币反弹

* 人民币偏弱有利扶助经济增长

* 但央行亦不乐见人民币贬值预期扩散

路透上海/北京7月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收涨.人民币中间价继续低开,即期汇价盘初亦平行下移,不过早盘尾段之後不断有美元卖盘浮现,疑似央行干预,扶助人民币震荡反弹.

交易员并认为,今日汇丰PMI数据虽然有所回升,但趋势上仍难言乐观,在经济弱势没有根本改变的情况下,人民币保持偏弱格局有利於支持出口,扶助经济增长;不过央行亦不乐见人民币贬值预期进一步扩散,若汇价出现破位趋势应不会坐视.

"(美元兑人民币)市场缓慢下降,有陆陆续续的结汇盘,我们客盘有一些卖盘,自己也略微做空一点但是不多."上海一银行交易员指出,"有可能结汇这两天会多一些."

上海另一银行交易员称,"有人说可能是央行干预了,最近的走势是购汇盘太强、贬值预期造成的,"

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3858 6.3827 6.3930 6.3339 6.3270 6.3864

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4270/20 6.4240

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3855/85 6.3858

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水801点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4659元.

中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.

中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.

东京汇市,欧元兑日圆和兑美元周二在亚洲市场持稳,因为刚公布的数据显示,中国制造业产出有改善迹象,投资者的风险偏好随之回暖.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞/康熙泽; 审校 屈桂娟

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