香港《文汇报》：中央继续挺港有实际需要

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
（6月14日社评）
国家发改委副主任张晓强昨日在北京会见香港传媒高层参访团时表示,中央一定会继续推进挺港措施,支持香港发展.今年香港面对的情况比较特殊,在国际金融经济形势波涛汹涌之际,特区政府换届,中央继续挺港有实际需要.中央继续挺港,既有利於新一届特区政府应对外围经济动汤,推动香港经济社会发展取得突破,也有助於推动国家的发展,具有双赢性质.
张晓强透露,未来中国在交通基础设施建设方面对香港的支持将加强.在区域性合作方面,前海、横琴及南沙新区的规划发展正有序进行,前海开发或进一步推出优惠政策.对於CEPA实施中“大门开,小门不开”的问题,商务部已着手进行协调,相信问题不久後可妥善解决.在民生方面,中国将会继续提高对香港天然气供应保障能力,争取今年年底向港供气.
中央推出的挺港措施,大部分具有互利双赢的性质.一些挺港措施在对香港经济带来巨大支持的同时,也对香港社会带来某些影响.如个人游计划自2003年实施以来,已成为香港经济持续增长的支柱之一.不过,随着个人游旅客的增加,香港面临酒店和旅游设施承受力不足的问题,同时,个人游旅客也带动了酒店租金和部分物价的上涨.要解决个人游进一步扩大所面对的困难,香港需要多建酒店和旅游设施,并组织和增加有关商品的供应,以接待更多游客,而非变相闭关自守拒绝更多的中国游客,否则,对香港的长远发展不利.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。