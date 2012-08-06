美国CFTC或因证据不足停止调查银市操纵案--金融时报

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦8月6日电---金融时报周一报导指出,美国监管机构看来可能撤销一项针对涉嫌操纵银市的为时四年调查.
报导引述三名熟悉内情人士的话称,监管机构未能发现足够证据支持该案成案.
在一贵金属投资者团体接连指控银市有操纵情事後,美国商品期货交易委员会(CFTC)最早於2008年9月宣布,正调查"银市不当行为的指控".
金融时报引述知情人士称,CFTC五名委员尚未正式决定调查的结果,但可能停止案件调查,因为没有充分的证据.
"调查尚未取得结论."金融时报引CFTC一名发言人士的话称.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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