中国将对16省市落实房地产调控政策情况开展专项督查

京东第四季营收同比增长47% 宣布出让京东金融股权（更新版）
路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。
路透北京7月24日电---中国国务院决定从7月下旬开始,派出八个督查组,对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控政策措施情况开展专项督查.
政府网周二发布消息称,督察重点是检查住房限购措施执行情况,差别化住房信贷政策执行情况,住房用地供应和管理情况,税收政策执行和征管情况.对落实房地产市场调控政策措施有偏差、不到位的,国务院督查组将督促进行整改.
此次督查的地区是:北京市、天津市、河北省、辽宁省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、重庆市、四川省.对其他地区落实情况,国务院也将通过各种方式进行督促检查.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
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