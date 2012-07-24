中国将对16省市落实房地产调控政策情况开展专项督查

路透北京7月24日电---中国国务院决定从7月下旬开始,派出八个督查组,对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控政策措施情况开展专项督查.

政府网周二发布消息称,督察重点是检查住房限购措施执行情况,差别化住房信贷政策执行情况,住房用地供应和管理情况,税收政策执行和征管情况.对落实房地产市场调控政策措施有偏差、不到位的,国务院督查组将督促进行整改.