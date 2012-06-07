今年前五个月保障房开工346万套

路透北京6月7日电---中国今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.来自住房城乡建设部的数据显示,前五个月全国城镇保障性安居工程已开工346万套,开工率为46.4%.

同期基本建成206万套,完成投资3,895亿元人民币.

而据住建部去年6月公布的数据,截止2011年5月底,全国保障性住房、棚户区改造住房已开工建设340万套,完成全年计划的34%.

新华社周四亦援引住建部有关负责人称,今年中央财政补助力度不减,地方城镇筹资金的压力会逐步得到缓解;质量安全将纳入住房保障约谈问责范围;中央财政专门安排有关补助资金,支持地方加快保障性住房小区的基础设施配套.

中国房地产调控正处於关键阶段,中央强调要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.

今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。