今年前五个月保障房开工346万套

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京6月7日电---中国今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.来自住房城乡建设部的数据显示,前五个月全国城镇保障性安居工程已开工346万套,开工率为46.4%.
同期基本建成206万套,完成投资3,895亿元人民币.
而据住建部去年6月公布的数据,截止2011年5月底,全国保障性住房、棚户区改造住房已开工建设340万套,完成全年计划的34%.
新华社周四亦援引住建部有关负责人称,今年中央财政补助力度不减,地方城镇筹资金的压力会逐步得到缓解;质量安全将纳入住房保障约谈问责范围;中央财政专门安排有关补助资金,支持地方加快保障性住房小区的基础设施配套.
中国房地产调控正处於关键阶段,中央强调要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.
今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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