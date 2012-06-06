中国告别不良贷款“双降”荣景 银行放贷更谨慎

* 不良贷款率反弹已成共识

* 放贷趋谨慎,经济复苏愈显困难

* 大行拨备高令风险可控,中小行难乐观

作者 张胜男/赵红梅

路透北京6月6日电---经济下滑时期,银行业的不良资产也将如退潮後的裸泳者逐渐暴露出来.

目前看来,中国银行业告别此前连续多年的不良贷款"双降"荣景,似乎已成为业内共识.而在经历了"四万亿"洗礼後,监管层和银行自身都更加重视资产质量,不能贷和不敢贷的谨慎心理,将导致真实信贷规模增长不足,票据融资充数,令实体经济复苏更加困难.

"我们现在压力很大,尤其是在中长期贷款的发放上慎之又慎,生怕出错,今年做了不少票据贴现."深圳发展银行(000001.SZ)一位客户经理称.

融资平台、房地产、贸易融资,甚至票据贴现,商业银行的呆坏账"地雷阵"正在展开.多位银行业人士预计,今年上市银行的不良贷款率大概会有0.2-0.3个百分点的升幅,达到1.1-1.2%,高於年初0.1个百分点的预期.

"现在差不多是最差的时候了,不良规模上升也正常,...原来大家不良率都百分之零点几,都不正常.在2%左右才比较真实."某股份制银行高管称.

全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清上周四称,基於对今年经济形势预判,工行出於审慎考虑,将今年不良贷款率定为1.2%,较去年底有所回升.而此前工行不良贷款余额和比例已连续12年实现"双降".

中国银监会数据显示,一季度末商业银行不良贷款余额较去年底上升,至4,382亿元人民币,为连续两个季度反弹;不良贷款率则为0.9%,较2011年底的1%有所下降.

而近期审计署对2010年度工商银行和中信集团的审计结果显示,两家企业的一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题仍然比较突出.主要是超期限和向非土地储备机构发放土地储备贷款,向手续不全或资本金不足的房地产等项目发放贷款,及违规向政府融资平台公司发放贷款,违规办理无贸易背景的票据贴现业务等.

**风险加大**

中国为应对2008年金融危机所祭出的4万亿投资刺激计划,已让各地方政府负债累累,再加上高铁建设的大跃进及房地产企业普遍的增贡杆行为,还有各地民间借贷危机中所暴露出来的与银行相关的风险敞口,时下中国银行业不良率虽低,但已深埋下陡升的种子.

而在经济下行周期内,顺周期行业跟着经济大势一损俱损自在情理之中.只是前期投放太猛,现在出问题的速度也比预想的要快.

上述股份制银行高管称,以前因为经济在高速运转,很多问题没有暴露出来,但不意味着没有风险,"这个时候经济速度一下子掉下来了,等於失速了,问题当然要暴露出来了."

以一家深耕浙江地区的城市商业银行样本来看,其2011年末不良贷款率降至历史新低0.24%,然而今年6月初,不良贷款率已升至0.34%附近,主因3-4月温州地区不良贷款增加较快.

东方证券最新发布的"微中国"调研报告显示,原来大家对平台贷款和房地产最担心,但是地产调控和信贷紧缩破坏了钢贸融资的盈利模式,钢和铜的贸易融资正成为银行的首要风险.

英国金融时报就曾援引银监会称,中国已就对部分钢铁贸易商过度放款的问题向银行业提出警告.这些贸易商会利用贷款取得的资金在地产和股票市场进行投机交易.而一位消息人士援引银监会另一份通报称,银监会已调整风险敞口排序,将钢铁和铜放在与地方政府融资平台和房地产相近的高度.

安邦金融则指出,最为关键的是,受信贷管理体制影响,中国银行业所蕴藏的风险并不清晰,贷款分类的真实性存疑,这使得监管层很难提前预判风险集中爆发的时间,从而预先做好准备.

有媒体报导援引一位接近监管层的知情人士称,宏观经济下滑,商业银行的不良贷款压力日益增大.银监会已要求工、农、中、建、交五家大型商业银行开展贷款五级分类自查工作.自查结果已於5月底上报给监管机构.

**放贷谨慎**

在经济放缓背景下,信贷减速,究竟是企业不愿贷,还是银行惜贷?路透多方采访後发现,银行手里实际并不缺项目储备,但一方面是政策不能贷,另一方面是自己不敢贷.作为经济发展的最重要金融支持者,银行的这种心理,无疑会进一步加重实体经济复苏的不确定性.

中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国此前在接受路透专访时也曾指出,今年实体经济虽然贷款需求依旧旺盛,但有效需求可能不那麽乐观,银行需关注"惜贷"与"难贷"并存问题.

上述深发展的客户经理就称,今年长三角和沿海不少地区出现了不良贷款反弹趋势.主要是受外贸不景气影响,外贸依存度高的企业被冲击明显,导致许多企业家无心主业,把钱投向炒股炒房以赚快钱,令风险不断积聚.

评级机构惠誉稍早表示,中国整体信贷增长继续减速,增加了近期对经济的压力.其并预计,2012年投放至经济的净新增信贷料将是2008年以来首次低於前一年.即使加上最近宣布的温和刺激经济措施,惠誉经调整的社会总融资今年料将达到16.5-17万亿元人民币,低於2011年的17.5万亿.

不过,尽管不良贷款率反弹已成趋势,但分析人士同时认为,由於大型银行坐拥高额拨备,目前可以看到的不良资产上升幅度完全可以内部消化.

惠誉就表示,国有银行目前较高的资本金水平和贷款损失拨备,加上比较稳健的盈利能力,使其能承担不良贷款比率上升几个百分点.但是如果超出这个范围,则可能需要获得政府支持.

而瑞银证券银行业分析师励雅敏则乐观预计,随着宏观经济趋稳和非金融企业盈利回升,主要银行贷款不良率将在2012年二季度小幅回升後趋於稳定,预计2012年末的不良率将从2011年末的1%小幅上升至1.05%.

但地方性的中小银行问题可能就没这麽简单.某股份制银行风险部人士称,"(中小行)客户群体比较单一,面对的系统性风险区域性风险更大一些.要出事肯定他们先出事,……三到五年或五年以後,经营好的银行会做一些重组和并购."(完)

--审校 张喜良

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