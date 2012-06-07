中国新“银证”恋被叫停 创新热情或受打击

* 爆发式新"银证"业务增长引监管不安

* 恐券商步信托後尘,沦为银行信贷转出表外"通道"

* 资管创新趋势未变,然创新热情恐被"撞下腰"

* 券商资管业务管理细则料被审慎修改

作者 赵红梅

路透北京6月7日电---中国国内银行与监管层玩"捉迷藏"的游戏还在继续.继此前叫停银信合作後,银行借道券商资管合作发行票据、信贷类资产的创新业务亦被监管层亮起红灯.

接二连三的类似举措背後透露着监管层不安情绪,因银行庞大的信贷资产若通过其它金融行业通道从银行资产负债表内转出表外,会让监管层视线被蒙蔽,进而造成信贷规模管控失效,银行资产风险骤增或被转移.

三位消息人士周四向路透表示,面对近一个月内暴增的银证新业务,中国证监会近日紧急要求京、沪、深证监局对辖内券商与银行在票据等业务上的合作加大监管,深圳券商的此类业务目前已经被叫停.

"这意味着银行试图借助券商渠道将票据转移到表外的'创新'业务再次受阻."一位总部在深圳的大型券商资管部负责人告诉路透,预计最快本周内,北京、上海证监局料会采取相同手段暂停本辖区内券商资管与银行在票据类、银行信贷类资产的业务上的合作.

业内人士表示,券商资管投资银行票据等银证合作才刚起步,不少券商还未开展此项业务.监管层叫停此项创新仅是针对银行票据表外转让,无碍券商资产管理业务的发展,料资管业务细则出台後,只是热情被"撞了一下腰",其它途径的创新会继续进行.

尽管今日国内券商股多因5月业绩向好而逆势上涨,但在该消息公布後涨幅仍明显缩减,其中盘中一度大涨近2.6%的龙头股中信证券(600030.SS)最终收升0.38%,海通证券(600837.SS)涨幅亦由2.2%缩减至0.4%.

**新"银证"恋被喊停**

分析人士认为,此次叫停相关银证合作,主要是担心券商步入信托後尘,沦为银行信贷资金表内转表外的通道.

银行牵手证券合作发行票据类、信贷类资产的创新业务仅仅发生才数月,在中国还属创新业务,目前才刚有几家券商资产管理部发行了相关集合理财产品.

"申银万国、宏源证券000562.SZ今年头几个月已发出几单银证集合理财产品,但速度比较快,募资额都上百亿元了."一位券商资产管理部经理称.

今年5月初,证监会召开券商创新大会,并向券商发出《证券公司集合资产管理业务实施细则细则(徵求意见稿)》,文件将资管业务不同级别的集合理财计划投资范围予以不同程度扩大.其中限额特定资产管理计划投资范围扩大至商业银行理财计划、集合资金信托计划等品种.

"在会议的鼓舞下,很多券商摩拳擦掌,想在创新上有所突破,"上述资管部经理称,上海、深圳多家券商火速找到商业银行寻求合作,而银行刚巧有这个需求,一拍即合,三个月时间,相关的集合理财产品已近一千亿元.

一位股份制银行资产管理中心的经理透露,该中心已於一家券商发行了10亿左右的集合理财产品,"券商觉得有利可图,当然要做的猛一点.他们收取管理费0.3%左右,券商不负责销售,也不负责设计产品,基本是把之前跟信托发行票据的样式改良了一下."

据业内人士透露,截止5月底,上海某非上市大型券商资管部推出的上述集合计划募资规模已超过300亿元.

"我们也是这项业务的第一批试点券商之一, 报了两只和银行票据相关的集合计划,证监局已审了一个多月了,不过这次看来,这块业务是暂停了."上海一家券商人士表示.

此前,银行借道信托募资投资贷款类信托,信托提供通道大赚管理费,迅速做大了银信合作规模.2010年5月,银信合作理财产品发行规模为6,149亿元,而当月全部银行的人民币新增贷款不过6,394亿元,截止当年8月,银信合作资产规模合计达到了2万亿元.

不过,银行"借道"信托逃避信贷规模约束,将信贷资产从表内转移到表外,致使监管层无法准确把脉全社会信贷状况,由此引起监管层警惕.2010年8月,银监会发布规范银信理财合作的通知,叫停传统的信贷类银信合作,不久後又叫停了银信票据信托产品.

**创新热情被"撞了一下腰"**

5月初的券商创新业务大会,涉及拓宽券商资金应用范围、资管业务投资品种增多、简化监管审批程序等多项制度变革,释放出的鼓励券商发展创新业务的精神,已令券商板块在市场热捧下短期涨幅不小.

这其中,证监会向券商发出相关集合资产管理业务的徵求意见稿,更是让不少券商资管部喜上眉梢.文件将资管业务不同级别的集合理财计划投资范围予以不同程度扩大,其中就包括商业银行理财计划等.

"有些券商把这个徵求意见稿当成了正式文件了,刚好银信合作受限,券商资管也想摆脱之前长期发展缓慢的窘境,银行刚好有巨大需求,这就一拍即合,结果短期就把规模做上来了,把监管层也招来了,这次券商资管的创新热情要打个折扣了."一位券商资产管理部人士表示.

民生银行(600016.SS)(1988.HK)一位相关业务经理称, 监管部门对信托公司以管道、平台角色开展的银信合作持否定态度,又对票据监管很严,银证合作中证券公司同样扮演'通道角色',一做大自然要收喽.

中信证券一位部门负责人则表示,这次被叫停是给券商创新一个警示,即使是规模做大、创收喜人,但若不能显示出真正投资及设计产品的能力,仅靠提供通道的创新业务并不是真正的创新,料券商资管业务管理细则还会被审慎修改.(完)

--审校 张喜良

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