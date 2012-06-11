中国股份制银行跟进调升存款利率

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海6月11日电---中国五大国有银行上浮存款利率次日,股份制银行纷纷跟进调升存款利率,持平甚至超越国有银行.包括华夏银行(600015.SS)、深发展(000001.SZ)在内的多家股份制银行更将一年期利率上调至存款利率上限3.575%.
据统计,招商银行(600036.SS)(3968.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、光大银行(601818.SS)、浦发银行(600000.SS)等调整後存款利率与大型银行保持一致.
而华夏、深发展、广发等银行,将存款利率上浮至1.1倍上限,与南京银行(601009.SS)、宁波银行(002142.SZ)等城商行一同挤入"存款最划算银行"行列.
中国央行有关人民币存款利率可上浮的新规一经公布,商业银行的揽储大战马上即由此前的"暗战"迅速升级为"明抢".五大国有银行纷纷顺势上调从活期到定期的部分存款利率,部分资金饥渴的小型银行更是一浮到顶.
中国央行自5月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍.
以下是央行降息後的最新人民币存款基准利率及主要商业银行的执行利率表(单位%):
利率 央行基准 工农中建交 招商等 华夏等 宁波银行
五大行 股份制银行 股份制银行
活期存款 0.4 0.44 0.44 0.44 0.44
整存整取定期存款
3个月 2.85 3.1 3.1 3.135 3.135
半年 3.05 3.3 3.3 3.355 3.355
1年 3.25 3.5 3.5 3.575 3.575
2年 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
3年 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
5年 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
注:数据来源於各银行官方网站.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。