中国债市发展需杜绝“保姆式”监管

* 经历15年成长,中国银行间债市仍稚气未脱

* 尚无违约案例,管理层"保姆式"监管

* 中小企业私募债尝试发行注重市场化

* 利用好衍生工具管理债市风险

作者 冉莹

路透上海7月3日电---尽管中国银行间债市已快速发展了15个年头,但充其量也还只是个稚气未脱的孩子.尚无违约案例的中国债市,显然还是温室里的花朵,被监管层"保姆式"地加以呵护.

在日前举办的2012年度陆家嘴论坛上,与会嘉宾均不同程度地谈及当前债市流动性不高、信用评级信用不够、机构投资者同质化、监管及市场分割、避险工具不足缺乏创新等弊端.

"中国的债券市场发展总体比较滞後,原因有体制上的问题、有信用体系的建设问题,也有机构投资者发展不足的问题,问题比较多,"证监会研究中心主任祁斌指出.

上海证券交易所副总经理刘世安认为,债市发展要有几个大的环节进行突破.首先是要消除银行间、交易所市场的分割状况;其次是要大力发展信用债市场;而在以资产证券化为重点的产品创新方面,还要有进一步的突破.另外,在债券衍生产品方面还有很多工作可做.

同时,没有一例违约事件对於债券市场而言显然是异常现象.为什麽中国对於违约谈虎色变?在美国的债券市场,每年都有违约的事件.历史上,违约在美国高的时候达到11%、12%,平常的经济周期也有几个个百分点.市场参与者须正视违约,监管层更要避免"保姆式"监管.

"现在是不是到了时候,有些'保姆心态'要变一下?孩子长大了,要让他有些自由发展的空间."德意志银行(中国)有限公司行长高峰表示.

凭借"国有"身份,山东海龙(000677.SZ)获当地政府援手,最终成功兑现短期融资券,避免沦为中国债市首个违约案例,但同时因无力偿还贷款而被建设银行(601939.SS)(0939.HK)告上法庭,进入破产重整程序.

**稚气未脱**

中国融资结构存在最明显的弊端即是高度依赖间接融资,而在直接融资工具中,债市发展又滞後于股市.不过,近两年企业债券融资比重超过股票,债市在资本市场中的地位明显提升,其在发行规模、品种、参与机构数量等方面,均取得长足进步.

据中国外汇交易中心副总裁张漪介绍,过去15年银行间债市的进步是有目共睹的.2011年债券市场发行规模达6.8万亿元人民币,是1997年的35倍,而20.2万亿的债券托管总量占到整个中国债券市场的95%以上.

不过这并不能掩盖中国债市还不成熟的现实,而监管层也正努力作出改变.如今年证监会推出的中小企业私募债,就有可能改变中国债市"总有政府兜底"的现状.

祁斌表示,在今年推出的私募债中,监管层就尝试了市场化发行.这次都是券商为主导,证监会和交易所在其中起的作用非常有限,且引入合格投资者的概念.第一批试点,每家券商都尽量把自己最好的"库存"拿出来,财务指标都很好.随着以後试点的扩大,风险有可能会增加.

"这是一个风险性极高的券种,私募市场的违约是必然的."刘世安坦言.

他并表示,违约并不可怕,可怕的是违约以後有没有真正的违约偿债机制.现在政府实行的"保姆式"管理方式,不利於真正建立起市场化的管理机制.按照美国通行做法,违约率通常是在2%到5%左右."违约是必然的,关键是我们有没有市场化承担风险的机制和投资人、发行人等风险自担的意识."

此前,苏州华东镀膜玻璃公司5,000万元中小企业私募债券成为上交所首只成功发行的中小企业私募债,深交所也完成了其首只中小企业私募债--嘉力达实业公司债券的发行.据统计,目前共有27家中小企业通过备案,19家完成私募发行,共18.5亿元.规模个体是1000万到2.5亿元间,期限是1-3年,利率介於7%-13.5%.

**衍生品,债市重要的"配角"**

经济体系中,实体经济是主角,虚拟经济是配角.而债市里,现货市场是主角,期货市场是配角.监管层一直强调要加强风险监管,而监管最为市场化且有效的手段即是通过衍生工具进行风险管理.

中国金融期货交易所副总经理胡政表示,国债期货,从全世界范围来看,是利率市场风险管理最重要的工具.期货市场中90%是金融期货,而金融期货里,又有近20%是国债期货的交易.

去年10月份以後,中金所开始推出国债期货仿真交易.胡政称,"目前,我们认为市场条件已经成熟,将积极努力尽快把产品推出来,为中国债券市场的发展服务."

此外,他还指出,债券市场的风险包括信用风险和利率风险.国债关注利率变化,中小企业私募债更多关注信用的风险,这两端都需要风险管理工具的存在.有了这些,才可以形成比较丰富的金融衍生品工具系列,风险管理才可以健全,"由此说明衍生产品还是非常重要的配角."

从去年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之後,於今年2月13日正式上线仿真交易,包括国泰君安期货、海通期货、东证期货、广发期货等多家公司成首批试点机构,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.

上海清算所董事长许臻则表示,在整个利率和汇率市场化过程中,上海清算所将加快场外市场衍生品中央对手清算机制建设进程,并将在年内推出利率互换,利率衍生品的中央对手清算机制.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。