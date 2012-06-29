中国推进资本项目可兑换 有利人民币跨境使用--人行副行长

路透上海6月29日电---中国人民银行副行长行长胡晓炼周五表示,跨境人民币业务的发展,最重要的驱动力量就是进一步改革开放,其中资本项目的可兑换有序推进,对人民币跨境使用作用非常大.

胡晓炼在陆家嘴论坛上并称,价格贡杆工具要在经济中发挥更大作用的问题,包括利率、汇率的进一步市场化改革.

她还指出,人民币跨境使用路径是从实体经济开始逐步向金融方面发展,而推进的主导力量是市场的需求,中国的企业有进一步便利化的需要,有进一步降低成本和防范风险的需要.

中国央行行长周小川稍早在同一场合重申,中国要继续实施好稳健的货币政策,适时、适度进行预调、微调.并将坚持进行利率、汇率和人民币跨境使用等方面的改革.

此外在汇率改革及人民币国际化方面也是动作频频,包括将人民币兑美元波幅扩大至1%;开通人民币与日圆直接交易等.同时拟将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验,这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.(完)

--发稿 李宏薇; 撰写 边竞; 审校 杨淑祯

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