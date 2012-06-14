当前资本流出中国规模小於08年 人民币年内持稳--纽约梅隆

路透北京6月14日电---纽约梅隆银行全球市场外汇研究部董事总经理尚柯杰(Samarjit Shankar)周四表示,虽然当前资本流出中国,但规模小於2008年,且不代表国际投资者离场.预计今年人民币兑美元有望稳定在6.2-6.4区间.

尚柯杰在北京的一次小型媒体简报会上称,欧债危机的不断演化,影响亚洲国家的贸易状况,特别是对欧洲国家的出口受挫,同时也令资金流向出现逆转迹象.据纽约梅隆的iFlow工具数据显示,亚洲国家都有不同程度的资金流出.但这次中国资本净流出的规模小於08年危机高峰时候的规模.

"(目前的资本流出)不反映资金流向的逆转,不代表投资者在离开中国,而是09-10年资金流入太多,现在获利回吐,配置到较安全的品种上.现在对他们来说,安全保值更重要."他表示.

中国外汇占款继去年第四季连续三个月下降後,今年4月重现减少之势,当月减少逾600亿元人民币;同时4月实际FDI连续第六个月同比下滑,引发市场对资金流出中国抽走流动性的担忧.

尚柯杰则称,中国决策者积极主动应对经济放缓趋势,调降存款准备金和上周的降息不啻于对国际投资释放出积极信号,虽然降息首日上证指数.SSEC下跌,但iFlow显示出,外国投资者对中国市场仍长期看好.

他并表示,如果中国经济形势好转程度大於欧债危机的负面影响,政府也出台更多支持经济的措施的话,未来人民币将会表现稳定,预计今年将维持在6.2-6.4的交易区间.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期今年前四个月总体走势平稳,但随着欧债危机升温推高美元后,人民币渐趋弱势,5月跌幅达0.92%.汇价自4月底的6.31左右跌至目前的6.37附近.

最新路透调查显示,未来一年中国人民币兑美元升值步伐料大幅放缓,未来一年将升至6.25,三个月及半年後预计为6.30和6.29.

尚柯杰并称,中国政府把更多注意力放在人民币国际化上,预计三到五年後人民币资本项下就会完全开放,也会参与到更多全球贸易中来,为人民币成为储备货币打下基础.(完)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

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