中国央行五周逆回购难消降准预期

* 央行五周逆回购施援手,本周净投放460亿

* 滚动逆回购支撑,短期流动性有所缓和

* 长期资金不乐观和稳经济需要,降准仍有预期

* 央行或观望外围及政策效果,降准时点可遇不可求

作者 李宏薇

路透上海7月26日电---中国人民银行以连续五周的逆回购操作助缓流动性,令一直苦等降准的机构略感失望.随着三季度首个月末将至,若资金面未能走宽,下周央行有望继续借公开市场逆回购操作等,有针对性的调节和稳定资金市场利率.

业内人士并称,对长期资金面的不乐观,以及经济稳增长的需要,令市场继续降准的预期仍在.不过央行可能还需要继续观望外围环境变化,以及观察此前政策效果决定下一步出手时机,因此机构对具体时点猜测兴趣较前期减弱,多转向淡定等待.

本周央行公开市场仍放开正/逆回购需求,但具体操作延续了此前只逆回购放水而未正回购抽水态势.本周共进行了1,450亿元的七天期逆回购操作,中标利率均持稳在3.35%.

大连银行资金运营部研究分析师陈田认为,央行以滚动逆回购代替降准,一方面是希望维持资金面总体平稳,另一方面可能也是想先观察一下此前出台政策的效果,为未来调控留出空间.

"通胀虽然趋势回落,但人力成本、服务价格等制约,央行可能也怕通胀反复."他表示.

中国央行为今年货币政策确定的基调为"稳健",但今年以来因经济增长乏力,央行已两次降准,及两次降息,同时并推出了利率市场化改革等新举措.

国泰君安固定收益部研究主管周文渊进一步指出,虽然逆回购可助缓紧张资金面,但"降准还是必须的."

他解释说,今年以来外汇占款呈下降趋势,人民币贬值预期下资金外流压力也有所增加,因此此前为冲过多外汇占款而被提升至高位的存款准备金率,未来下调的大方向是确定的.

自去年年末以来,外汇占款增长势头明显减弱.其中今年上半年累计增加仅逾3,000亿元,月均约500亿元,明显逊於2011年同期月均逾3,000亿元的水平.

兴业银行发布的最新报告也表示,中国经济"欲振乏力"的表现很容刺激当局继续加大微调力度.因此,预计8月份会下调0.5个百分点的法定存款准备金率,但不会降息.

**逆回购纾解短压,但持续性存疑**

央行公开市场连续五周的滚动逆回购操作,助银行间市场资金面有所缓和.不过如果外汇占款增速放缓势头不改,以及未来稳定经济增长需要,再次降准"放水"仍有望终结阶段性的滚动逆回购操作.

北京一大型券商分析师指出,因未来公开市场到期资金有限,加之外汇占款的下行趋势,"趋势而言还是要降准.毕竟逆回购效果有限,...当然时机的选择方面,央行考虑的因素会比较多,比如政策太密集可能推动房价反弹,其它国外央行近期是否有宽松政策也是要考虑的问题."

自6月下旬起,央行公开市场仅进行了逆回购操作,具体操作品种,则从七天和14天两种,降为近期的七天期一种.作为货币市场风向标的七天期回购加权利率已从4%以上高位,回落至3.3%-3.4%附近.

北京一银行交易员则认为,央行目前的政策,应该是以稳为主,而且以慢于或弱於市场预期为特点.因此其以逆回购滚动操作,推迟降准的时间并不足怪.另外,结合近期个别大型银行流动性匮乏情况,指向性明确的逆回购,更有利於调整资金市场结构性的不平衡.

"央行不倾向降准,觉得流动性总量不缺,只是结构性地失衡.所以用持续逆回购调期限结构和分布结构."该交易员表示.

不过後者强调,对长期资金预期不甚乐观,逆回购的可操作性,并不代表央行未来不会降准,因对长期资金预期并不甚乐观.

不考虑滚动操作的逆回购情况,未来8-9月央票及正回购到期资金仅为1,580亿元,资金供给较为薄弱.

**逆回购利率变化吸引目光**

伴随着操作渐频繁的逆回购操作,其中标利率变化越来越被市场所关注,同时也对二级市场同期限质押式回购利率产生影响.

上海一银行交易员称,近日市场密切关注逆回购规模及利率."央行给的(逆回购利率)价格,各大行都在看."

本周公开市场七天期逆回购操作中标利率持稳在3.35%,接近二级市场七天期回购加权利率水平.另外,周二逆回购中标利率结果出来前,二级市场七天回购一直未有成交,直到结果出来後,才以3.35%的同样价格开盘.显示在较为脆弱的市况下,机构更倾向於跟随央行指导利率定价.

上周公开市场一级交易商也同时上报了正/逆回购两种需求,不过最後当周仅进行了总额1,000亿元的逆回购操作,正回购并未现身.在巨量逆回购到期情况下,上周央行净回笼资金600亿元.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 950

(周四) 500

央票到期 10

正回购到期 --

逆回购到期 1,000

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净投放 460 (完)

--审校 林高丽

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