中国央行称恢复银行信贷动力是阻止欧债危机恶化的当务之急

路透北京8月2日电---欧元区主权债务及银行业危机继续威胁全球经济.中国央行周四发布第二季度货币政策执行报告称,恢复银行对实体经济的信贷动力,成为阻止欧债危机进一步恶化的当务之急.

以下内容为中国央行报告中"欧洲银行业的主要问题及其应对"专栏的全文:

2012年第二季度，随着西班牙银行业危机浮出水面，欧洲应对危机政策的焦点开始转向银行业问题。尽快采取措施，恢复银行对实体经济的信贷动力，成为促进经济增长、阻止欧债危机进一步恶化的当务之急。

一、欧洲银行业面临的主要问题

一是在主权债务危机、存在较为严重的资本缺口问题。危机以来，欧元区成员国经济增长普遍趋缓，导致银行盈利能力下降和不良贷款攀升，大规模资产减记侵蚀了银行业的资本基础。同时，欧洲银行业普遍交叉持有大量重债国国债，不断恶化的主权债务危机使银行所持国债价格下跌，持续造成资本损失。而欧洲监管机构有关提高资本充足率的举措则起到了一定的顺周期作用，欧洲37家银行在2011年12月的资本缺口达到1,147亿欧元。2012年7月，欧洲银行业管理局（EBA）宣布其中27家已满足（或即将满足）新监管要求，但希腊6大银行、西班牙班基亚银行（Bankia）等10家银行的资本缺口仍未解决。

二是重债国银行存款大量流失、市场融资渠道被切断，面临严重流动性问题。据欧央行统计，2012年1-5月，希腊、葡萄牙、西班牙的欧元区居民存款（去除货币金融机构和中央政府存款）分别下降约118亿欧元、69亿欧元和658亿欧元。存款流失的同时，由於重债国银行信用风险大幅上升，尽管欧央行已向市场注入大量资金，这些银行仍难以从欧元区银行间同业拆借市场获得流动性。欧央行行长在2012年6月的新闻发布会上表示，银行间市场存在“严重运转不良”。在这种情况下，重债国银行主要依赖欧央行融通资金。截止5月12日，西班牙银行已向欧央行借款3,246亿欧元，意大利银行业截止6月12日借款2,814亿欧元，葡萄牙截止6月末借款605亿欧元。

二、欧洲银行业问题的影响

上述问题加剧了欧洲银行业去杠杆化进程，造成比较严重的信贷紧缩。据国际货币基金组织估计，欧洲58家大银行到2013年资产去杠杆化规模可能累计达到2.6-3.8万亿美元。部分大银行虽然资金相对充裕，但由於对经济金融前景信心不足而大量囤积现金，缺乏向实体经济提供信贷的动力。持续的信贷紧缩将对非金融企业日常运营、投资规划和居民的信贷消费产生不良影响，从而抑制实体经济和就业增长，而经济低迷又将阻碍银行业复苏。

同时，银行业危机与主权债务危机间也存在恶性循环。一方面，对银行业注资使政府债务状况进一步恶化；另一方面，在银行业大量持有主权债的情况下，政府债务问题又会引发对银行业的信心危机，造成银行信用评级下调和融资能力的进一步下降。因此，解决欧洲银行业问题已成为打破“主权债务危机—银行危机—经济下滑”恶性循环的关键。

三、欧洲应对银行业问题的主要措施

一是通过政府注资弥补银行资本缺口。爱尔兰截止2011年末的注资金额已达到约627亿欧元，葡萄牙於2012年6月宣布将向银行注资66.5亿欧元，希腊在第二轮救助计划下的银行注资安排为480亿欧元。2012年6月25日，西班牙和塞浦路斯因银行业问题提出外部援助申请，欧元集团已於7月20日正式批准通过欧洲金融稳定基金/欧洲稳定机制（EFSF/ESM）向西班牙提供最高1,000亿欧元资金用於银行救助，塞浦路斯的援助项目也在协商中。6月28-29日召开的欧盟峰会上，领导人同意在建立单一监管机构等条件的前提下允许EFSF/ESM以持股等方式直接对银行业注资，以期切断银行与主权债务危机间的恶性循环。

二是通过欧央行资产负债表扩张对银行提供流动性支持。2011年12月21日和2012年2月29日，欧央行通过两轮三年长期再融资操作（LTRO）分别向市场注入了4,890亿和5,295亿欧元资金，其资产负债表於2012年6月末已扩张至3.1万亿欧元。除此之外，欧央行还多次放宽抵押品标准，提高银行向欧央行借款能力。

三是推动建立“银行业联盟”，提振市场对银行业信心。2012年5月23日，欧盟委员会主席巴罗佐在欧盟非正式领导人会议上首次提出“银行业联盟”的概念，认为未来的银行业联盟应包含四大支柱：一是覆盖所有欧盟银行的单一欧盟存款担保机制；二是用於处置系统性银行及跨境银行等的共同处置机构和共同处置基金；三是一个对系统性银行及跨境银行拥有最终监管权的单一欧盟监管机构；四是统一的欧盟银行业审慎监管规则。6月26日，欧洲理事会主席范龙佩公布了他与欧央行行长德拉吉、欧盟委员会主席巴罗佐及欧元集团主席容克共同撰写的《迈向一个真正的经济与货币联盟》报告，提出了未来十年欧洲货币联盟发展的四个方向，其中“建立一体化金融框架”的核心内容即建立统一的欧洲银行业监管体系和共同存款保险及风险处置框架。目前，欧盟委员会已经提出了关於统一欧盟银行处置机制和建立处置基金的法令草案，还将於近期提交有关建立欧央行参与下的单一监管机制的提案。(完)

--整理 尹嫄婷; 审校 黄凯

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