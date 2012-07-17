中国央行“稳准狠”推市场化改革 释放效果还需解决四宗“最”

* 央行选对时机推汇率和利率市场化改革

* 但陈规陋习令改革效果打折

* 待解决的"四个最":通胀目标,指标利率,贷存比,银行混业经营

* 存款保险制度或也应进入政策视野

记者 毕晓雯

路透香港7月17日电---一向与媒体关系友好的兴业银行首席经济学家鲁政委,这两天却一直不肯接听记者的电话,因为他刚刚进中南海为总理温家宝做了中国经济发展的政策建议,害怕记者们的问题都集中在这上面,影响向国务院承诺的保密协议.但当确认是讨论中国央行今年在汇率和利率市场化改革後的政策效果时,他就打开了话匣子.

中国央行今年在短时间内推出了一系列的汇率和利率市场化改革,他认为,这些改革意义重大,但一些陈规陋习也阻碍了这些政策的效果发挥.因此,在滔滔不绝的进行了各项细节讨论後,对於如何让央行的市场化改革成果发挥更好的效果,他总结了四宗"最".

最严峻的挑战:必须尽快设立具有约束力的通胀目标制.最紧迫的事:必须尽快设立市场认可的指标利率.最现实的制约:废除存贷比不能超过75%的制约.最必然的创新:尽快放开对银行业综合化经营所做的限制.

多位学者和市场人士按受采访时表达了类似的见解.他们认为,中国央行选择了合适的时机,"稳、准、狠"地推出一系列汇率和利率的市场化改革,突破了两大制约中国金融市场发展的瓶颈.这不仅推动了整个金融市场的交易行为产生巨变,也促进了银行和企业在经营理念上发生更多的变化.

不过,尽管央行在自己可施政的权力范围内最大限度地推进了金融"市场化"改革,但在金融监管和业务传统上仍存在的陈规陋习,以及金融指标工具缺乏等现实制约问题,也在削弱着这些重要改革举措的效力.

比如贷款合同一年一修订,导致对企业而言的降息利好不能马上兑现;存贷比不能超过75%的限制,几乎逼着所有银行将存款利率一浮到顶,而非根据自身服务来定价,令存款利率市场化成空谈;在银行利差缩小已成定局下,却未同步放开银行综合化经营的多收入渠道,可能会把银行推向悬崖边;此外还包括存款保险制仍未推出,令大众仍未清醒认识到银行也是商业企业,具有一定经营风险的实质.

因此,下一步举措应包括汇率更富弹性与人民币国际化的携手并进;尽快形成市场认可的、能迅速传导政策意图的指标利率;取消存贷比;允许商业银行综合化经营等其他金融改革政策,以将中国"汇率+利率"市场化改革所带来的先进生产力进一步释放.

"利率市场化改革已从机制上获得了突破,汇率弹性增强及波动扩大也增强了中国应对金融危机的回旋余地....现实情况往往是一个突破推动另一个突破."国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松指出.

选择中国国际收支基本平衡的时间窗口,央行宣布扩大人民币/美元间日波动幅度至1%,随後还推出了人民币/日圆直接交易,央行并从此前的频繁干预中退出,令中国外汇市场的"市场化"特征初步形成;在不到一个月的时间内,中国央行两次下调存贷款基准利率,并顺势推出存款利率浮动至1.1倍,贷款利率浮动到0.7倍.

知名学者吴敬琏曾公开表示,继续推动各项改革是中国经济保持活力的关键.但全社会存在的一个普遍误区就是常提所谓的"顶层设计"."其实,改革的顶层设计早都有了,就是坚持走"市场化"的道路",他指出.

"先行一步是先进,先行两步是先烈."中再资产管理股份有限公司副总经理戎志平表示,央行选择了最合适的时机推动了汇率、利率市场化,而市场的放松也让市场主管部门获得解放.

**中间价改革与推动人民币国际化**

在人民币/美元日间波幅扩大後的这三个月时间里,中国银行(601988.SS)(3988.HK)外汇交易部门的一位负责人已到沿海地区出差过四、五次,目的就是要参加中行为当地外贸企业客户所举办的论坛,讲解人民币政策和市场变化,并为该行的外汇产品和服务做推广.

"场面都很热烈,客户了解外汇政策和对冲汇率风险的积极性,明显比以前高."他称.

中信银行资本市场部资金业务部总经理孙炜也指出,央行此次汇率改革最大的影响就在於企业和银行同时进入了"市场化"的新时期,银行更重视服务,而企业也开始考虑对冲风险.

"在过去单边升值的情况下,企业根本不需要对冲风险,银行相应也没什麽服务可提供."他称,"现在不一样了,汇率要由经济基本面和市场的买卖力量共同决定,企业的需求和银行的服务都提升了."

现在,中国央行已很少现身外汇市场进行买入或卖出的干预操作,但市场同样也传出另外一种声音,他们认为由於中国央行牢牢控制了带指标性质的中间价,而该价格又与市场走势不符,导致市场成交量下降.

因此,希望改革中间价的形成机制并进一步扩大波幅的声音,也同样在市场中存在.

"上半年别的desk都赚钱了,就我们交易CNH和CNH衍生品的desk没赚到钱,...没办法,央行的中间价管得太死了,跟市场的预期又不一样,成交量就没有了."一名国有银行在香港的交易员称.

他解释到,银行同交易对手所签合约,包括远期或不可交割的衍生品,到期时的执行价都是央行公布的中间价.如果这个价格同未来走势的预期完全相反或者不同,会让所有的市场参与者摸不着头脑,"干脆就什麽也不做.市场也就越来越冷清,几乎没有什麽波动可言."

"所有金融活动都必须为实体服务,否则,单纯追求波动的目的是什麽?"孙炜反问到,"波动越大,意味着赚钱和亏钱的机率都会增加."

他并表示,今年人民币的外汇交易量整体下滑与外贸形势密切相关,贸易量下滑及跨境贸易人民币结算占比上升都产生了影响.

人民币汇率更富弹性与人民币国际化进程可谓相辅相成.以历史经验来看,一种货币要成为全球主要货币,必须完全实现货币的自由兑换,而货币在实现自由兑换过程中的逐步释放出的风险,又会促动更多企业以本币结算.

截止今年6月底,人民币跨境贸易结算量已达1.25万亿元.去年全年则为2.1万亿.

跨境贸易人民币结算及直接投资一览:r.reuters.com/num49s

**市场呼唤指标利率**

尽快推出能让市场体会到中国央行政策意图的指标利率,是鲁政委所提到四个"最"之一,而这又与另一"最"--切实可行的通胀管理目标密不可分.

"央票不发了,央行通过日常操作来引导市场利率的工具没有了,相当於市场体会央行在想什麽的工具没了……这当然是最迫切的."他称.

美联储货币政策意图传导机制获得全世界的普遍认可,其通过公开市场操作使得短端市场利率处於联邦基金利率目标区间水平,为市场提供明确的方向.而这一操作的前提,则是美国联储所具有独立性,以及美国具有一定约束力的通胀目标.

鲁政委指出,在中国尽管也存在通胀目标,但没有一个是准的,不是高就是低,也没看见谁为此负责.这往往会导致过多的政府权力介入本应该通过市场化手段来调节的经济活动.

"市场有了指标利率,再加上较强的央行独立性和受约束的通胀目标,中国的货币政策就能更好地传导."他称,"而不会出现流动性一紧就降存准,贷款一紧就降息这麽大的动作."

戎志平也提出要尽快解决市场指标利率的问题.他 指出,由於没有能顺利传导央行货币政策的目标利率存在,央行的政策意图就不得不通过调升或调降一年期存贷款基准利率来实现,也导致政策效果往往产生滞後效果.

美联储调整的是隔夜拆借利率,然後政策意图能迅速影响到其他期限的Libor利率;同时,美国商业银行的贷款又多是以三个月期的libor利率为基准,与企业签定的合同也就三个月会重估一次,企业的成本也会迅速变化.

"所谓魔鬼都在细节里啊!"戎志平称,"正是一年期存贷款利率被常期做为指标利率的,导致中国多数贷款合同都是一年一签,央行其间的政策意图无法体现,都能体现的时候,往往都超调了."

因此,他建议,在形成市场认可和权威的市场指标利率前,监管层应引导商业银行多签定一些以三个月期的Shibor为基准利率的贷款合同,从而保障货币政策效果能尽快得以在实体经济中体现.

一年期贷款利率与三个月期的Shibor走势图:r.reuters.com/pyp49s

而市场人士也建议,由於中国国际收入的基本平衡,目前央行在货币政策操作上已脱胎换骨,完全可以在公开市场上,利用不同期限的逆回购,通过连续操作来形成中国自己的指标利率.

对此,一位在央行工作的人士则表示,央行从市场上收资金收了快十年了(发央票),今年突然变成给市场提供资金的(逆回购),也需要厘清认识,积累经验.

"但今年的确是货币政策操作质的转变.通过逆回购的连续操作,毫无疑问将为市场提供更真接的利率参考."他称.

**存贷比必须尽快取消**

央行选择通过扩大存贷款利率的浮动区间,一举突破了利率市场化这一难题.但存贷比(贷款/存款*100%)不得超过75%的规定,却让存款利率市场化的政策效果大打折扣.

"从理论上讲,营业网点多、ATM机多等存取款方便的全国性银行的存款利率可以更低一点,比方招商银行就可以比其他中小型银行低,但现实存在的拉存款压力,让招商银行不得不同其他中小型商业银行一样."中国农业银行战略规划部分析师付兵涛也指出.

根据央行的规定,金融机构可以自行选择将存款利率在基准利率的1.1倍区间内浮动.除了几家大银行统一将浮动幅度定在1.08倍外,其他中小银行几乎都上浮到1.1倍的上限.

"央行在宣布扩大存款利率浮动区间後,主动找四大行进行过窗口指导的.不然,我们也一样会一浮到顶.没办法,抢存款抢得太厉害了."一位国有银行人士透露.

鲁政委指出,"存贷比不得超过75%"的规定本身就不合理,因而也推动了所谓许多银行"存款立行"这一错误的经营理念.在这个错误理念的指导下,不管央行怎麽推动存款利率市场化,最终都可能失败.

"就算浮动幅度扩大到1.3倍,在存贷比这个硬性指标的压力下,银行也可能会一浮到顶."他称.

其实,早在年初出版的央行官员孙国峰的论着《第一排:中国金融改革的近距离思考》中,他就提出,近年来,国际及国内的金融环境已发生了巨大的变化,但大家的理论研究仍被传统的"存款创造贷款"所束缚,并对现实操作造成了许多的困惑.在信用环境下,应该是贷款创造存款,即银行的100元贷款只能创造出100元的存款.

如果这一金融理论是正确的,那麽所谓的存款比不能超过75%,则表示非要认同75元的贷款能创造出100元的存款,这岂不是不合逻辑?

而现代金融的发源地,包括美国、欧洲和香港等都没有在银行法中明确例出存贷比要求.以美、欧为例,其银行体系存贷比都高於100%.2010年末,美国商业银行提供信用总额9.21万亿美元,存款7.89万亿美元,贷存比117%;欧元区金融机构贷款余额12.27万亿欧元,存款余额10.80万亿欧元,贷存比114%.

而以外生性资金流入为主的香港,其银行体系存贷比也长期维持在85%左右.

自中国外汇占款增速明显下滑且有时还出现负增长後,伴随着银行理财等表外业务的发展,中国银行业的"存款饥渴症"就达到无以复加的地步.包括经济学家巴曙松、兴业银行行长李仁杰等都公开呼吁过,鉴於银行业资产负债表与几年前大有不同,应尽快放弃贷存比不得超75%的考核.

但银监会截止目前对此的回应仍相当明确,即"存贷比不超75%"仍是流动性管理中最重要的一项指标,不会考虑废除.

"其实,我们内部也讨论过,的确也有不同的看法.但明确写入银行法的条款,不是说废就废的."一位银监会内部人士则透露.

此外,中国农业银行战略规划部分析师付兵涛还建议,应尽快推动存款保险制度的建立."不尽快推出存款保险制度,全社会都认为银行不会倒闭,但这种事情在经济周期的下行期,却是有可能发生的."

他分析指出,在利润压力下,为应对存款成本上升,许多小银行将被迫进入高风险溢价的贷款领域,而能接受高利率贷款的必然也是高风险客户.

"从来没有无风险的改革,经济下行周期也迟早会到来,目前的当务之急,不是延迟改革,而是尽快完善配套政策,将可能的风险降到最低."他称.

只有这样,才能消除目前银行享有的隐性国家信用,提高存款人的风险意识,减少道德风险和逆向选择.

**放银行生路推综合化经营**

一家国有商业银行的行长,在央行首次降息并扩大存贷款利率的浮动区间後至今,已连续一个多月奔波在全国各地,不厌其烦地宣传本行各方面的优势,以期保住并吸引更多的优质客户.

"行长压力很大,没白天没黑夜的...,利差缩小是事实,再不把客户保住,业绩怎麽做?"一位对这位行长行程相当熟悉的人士称.

银行股成为中国股市表现最差的板块之一,目前已有不少股价跌破了每股净资产,为历史上未见.许多银行业分析师已使用银行正站在"繁华过後的悬崖边上"来形容目前银行业所处的窘境.

"以前商业银行都是靠利差吃饭,现在,利率市场化的政策突然把这碗饭端走了,是不是要多给银行几碗其他的饭吃啊?不然,早晚会被饿死的."鲁政委称.

他建议,应该尽快让中国的银行业走向综合化经营之路.

"银行能做得太少了,这几年信托、私募,包括券商和我们合作的很密切,银行就快沦为他们的资金提供方和产品销售渠道了,"一位国有银行从事理财业务的主管则表示.

银行中间业务收入近年来也获得较快发展,但受监管层清理乱收费等措施的实施,今年各家银行此类收入已经出现收缩.

而发展迅速的理财业务,由於产品中不乏为"拉存款"而为的超高收益率,成本不菲.中国社科院报告数据显示,在连续两次降息以後,不少银行的理财产品预期收益率仍在5%以上,远远高於目前的一年期存款利率.(完)

--审校 屈桂娟

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