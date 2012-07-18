中海油称南中国海油气开发招标进展顺利

路透北京7月17日电（记者 陈爱珠）---中国海洋石油总公司周二称，该公司在南中国海海域对外联合油气资源开发招标进展顺利，包括美国公司在内的一些企业已表示有意参与开发。

中海油6月底对外发布公告，邀请外国企业联合开发南中国海西部的九个区块。越南随後表示，此举非法，因中海油对外招标的区块部分位於越南海域，归属权存在争议。

中海油董事长王宜林在中美企业投资与合作论坛间隙对记者表示，招标项目进展顺利，正在按照程序正常推进。

他还称，一些美国公司已表示有意参与开发。

王宜林没有透露潜在投标方的详情。行业专家指出，他的言论与中国政府近期表示开发潜藏丰富油气资源的该战略性水域的立场一致。

但专家警告称，招标不太可能吸引大型国际企业的兴趣，特别是那些已在越南海域进行开发的企业，比如埃克森美孚(XOM.N)、俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)和印度ONGC(ONGC.NS)等，这些企业对中国与越南关系紧张的升级保持警惕。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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