商务部称希望美国妥善处理中兴遭调查事件

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月17日电--针对中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)面临美国刑事调查一事,商务部新闻发言人沈丹阳称,希望美方客观公正的妥善处理.
中兴通讯是全球第五大电信设备制造商.此前有报导称,美国联邦调查局(FBI)展开针对中兴通讯的刑事调查,因怀疑後者向伊朗出售违禁的美国电脑设备.
商务部表示,中国与伊朗保持公开、透明的关系,有关指责缺乏依据且不公平.
中兴通讯(0763.HK)周一暴跌16.3%,此前其曾发出获利预警.周二上午基本微跌.(完)
----发稿 尹嫄婷; 撰写 苏丹; 审校 黄凯
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路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)