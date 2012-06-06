中国商业银行资本监管新规拟明年初实施

路透北京6月6日电---被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规推迟一年实施.周三召开的中国国务院常务会议称,"中国商业银行资本管理办法(试行)"将於2013年1月1日开始实施.

该管理办法最初定於2012年1月1日开始实施,後因监管指标过於严格遭到银行强烈反对,银监会因此对该办法进行了修订,并於2月份将修改後的资本管理办法呈报国务院.

新办法称,将建立统一配套的资本充足率监管体系,对系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致.合理安排资本充足率达标过渡期,以利於保持适当的信贷增速.

同时严格明确资本定义,明确了各类资本工具的合格标准,提高了次级债券等资本工具的损失吸收能力,允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本,并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期.

此外,并扩大资本覆盖风险范围,除信用风险和市场风险外,将操作风险也纳入资本监管框架,并按照审慎性原则重新设计各类资产的风险权重.下调小微企业贷款和个人贷款的风险权重,引导商业银行扩大小微企业和个人贷款投放.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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