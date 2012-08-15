国家粮油信息中心下调今年中国玉米产量预估

路透北京8月15日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周三发布8月份主要粮油作物面积和产量预测报告,将今年的玉米产量从上月预估数下调50万吨至1.97亿吨,较上年增加2.19%.

本次预测报告中,其他主要粮油作物播种面积和产量暂未做调整.

2012年小麦总产量预计仍为1.18亿吨,较上年增加0.51%.该中心曾於今年6月调降过该数字,主因病虫害.

同时,2012年中国玉米播种面积3,430万公顷,较上年增加2.26%;中国小麦播种面积2,436万公顷,较上年增加0.35%.

此外,预计2012年中国大豆产量为1,300万吨,较上年减少10.25%.大豆播种面积为715万公顷,并较上年减少9.36%.

农业部此前曾提出今年粮食总产量超过5.25亿吨(10,500亿斤),农民收入增幅保持在7.5%以上的目标.中国2011年粮食总产11,424亿斤,实现半个世纪以来首次连续八年增产.

中国主要粮油作物面积和产量预测

(单位: 千公顷 、千吨)

2009年 2010年 2011年 2012年 比上年增长

面积: (8月预测)

玉米 31,183 32,500 33,542 34,300 2.26%

小麦 24,291 24,256 24,270 24,356 0.35%

稻谷 29,627 29,873 30,057 30,500 1.47%

大豆 9,190 8,516 7,889 7,150 -9.36%

油菜籽 7,278 7,370 7,347 7,050 -4.05%

花生 4,377 4,527 4,581 4,600 0.41%

产量:

玉米 163,974 177,245 192,781 197,000 2.19%

小麦 115,115 115,180 117,401 118,000 0.51%

稻谷 195,103 195,761 201,001 205,000 1.99%

大豆 14,981 15,083 14,485 13,000 -10.25%

油菜籽 13,657 13,082 13,426 12,200 -9.13%

花生 14,708 15,644 16,046 16,200 0.96%(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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