受政策及旱情影响 中国CPI未来数月或加速上涨--海通国际

路透北京7月9日电---中国公布6月CPI同比增幅创下近两年半低点後,投行海通国际发布报告指出,预计CPI在未来几个月可能再次加速上涨,因支持性政策将促进经济增长,且中国北方旱灾可能会大幅影响农作物和蔬菜价格.

中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.

海通国际指出,6月非食品价格较5月保持不变,同比上涨了1.4%.由於其结构本性,非食品通胀很有可能随着宽松政策的实施而向上攀升.

报告称,中国山东、河南、安徽和陕西省6月份降雨量低於10毫米."旱灾可能会在短期内引起农作物和蔬菜价格大幅上涨,促使CPI通胀自7月份开始上扬."

此外,旱灾也已威胁到世界其他地区,如美国中东部、俄罗斯南部和乌克兰,这可能会增加全球农业生产压力,从而推动粮食通胀并加大价格波动性.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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