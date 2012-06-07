证监会叫停券商与银行的票据等业务合作--消息

路透北京6月7日电---三位消息人士周四透露,中国证监会近日紧急要求京、沪、深证监局对辖内券商与银行在票据等业务上的合作加大监管,深圳券商的此类业务目前已经被叫停.

消息人士并指出,预计最快本周内,北京、上海证监局料会采取相同手段暂停本辖区内券商资管与银行在票据等业务上的合作.

深圳大型券商资产管理部的一位负责人透露,深圳证监局接到通知後迅速行动,已於日前紧急叫停辖内券商资产管理与银行的票据业务等创新合作.

"已发出的产品按存续来办,反正期限也不长,只是不让再新发了."上述熟悉情况的一位消息人士称,"这意味着银行试图借助券商渠道将票据转移到表外的'创新'业务再次受阻."

另一位深圳券商人士亦证实,周一深圳证监局召集本辖区内券商资产管理部负责人召开闭门会议讨论,券商资产管理部目前暂停通过集合理财计划等与银行合作发行票据类、银行信贷类资产的创新业务,业务後续是否放开要等证监会下发资产管理业务管理细则出台.

上述消息人士透露,今年5月初,证监会召开券商大会,并向券商发出涉及资产管理业务管理细则的徵求意见稿,文件将资管业务不同级别的集合理财计划投资范围予以不同程度扩大.有几家券商就按意见稿迅速与银行理财部门展开合作.

目前已有几家券商在短短数月时间开展了上述相关业务,发出的银证集合理财产品募资额已达几百亿元,业务规模急剧扩大,引起了监管层的警惕,担心券商步入信托後尘,沦为银行信贷资金表内转表外的通道.

2010年5月,银信合作理财产品发行规模为6,149亿元,而当月全部银行的人民币新增贷款不过6,394亿元,截止当年8月,银信合作资产规模合计达到了2万亿元.

面对规模迅速增大的"银信合作",2010年8月,银监会发布了规范银信理财合作的通知,叫停了传统的信贷类银信合作,不久後又叫停了银信票据信托产品.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 毕晓雯/张喜良

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