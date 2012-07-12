中国料将公布更悲观经济数据 欧股收跌

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
* FTSEurofirst 300指数下挫1%,Euro STOXX 50指数跌0.8%
* 矿业股领跌,在中国公布数据前气氛谨慎
* 家乐福公布业绩後大涨7%
路透伦敦7月12日电---欧洲股市周四收低,跌至本周初水准下方,因投资者为中国将公布更加悲观的经济数据作准备,而且对美联储立即推出货币刺激政策的预期下降.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.
"投资者开始意识到量化宽松政策不会轻易推出,而且企业获利开始略微低於预期,"Societe Generale Private Banking全球股票策略师Claudia Panseri称.
"那些涉足新兴市场的欧洲企业公布的业绩略低於预期,我们可以设想新兴市场为全球经济增长带来的影响."
基本资源股.SXPP跌幅最大,下挫2.8%,中国周五将公布的季度经济增长数据料将进一步减速,另外下周大量大型企业将公布生产数据.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%,报1,028.82点,成交量为90日均值的76%.
Societe Generale的Panseri表示,这个夏季欧股可能还要再跌15%,因投资人消化全球两大经济体--美国和中国的宏观经济状况不断恶化.
欧洲最大零售商家乐福(CARR.PA)没有如预期般发布盈警,称西班牙和意大利等国销售尽管疲弱,但没有恶化.该股急升7%.
英国富时100指数.FTSE收挫0.99%,报5,608.25点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.53%,报6,419.35点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.7%,报3,135.18点.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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