中国为亚洲央行拨留即将发行的点心债 後者立场不一

撰稿 Pete Sweeney; 编译 田建华/王翔琼/白云/蔡美珍

路透曼谷/上海6月15日电---对於中国为一些亚洲央行单独拨留一部分即将发行的"点心债券"的提议,这些亚洲央行意见并不一致.中国政府正采取行动,以确保海外人民币市场帮助人民币演变成全球储备货币.

泰国央行周五表示,有益参与周四中国财政部宣布的即将进行的人民币海外债券发行,也就是所谓的"点心债券."

中国财政部本月稍晚将在香港发行230亿元人民币点心债券.中国财政部第一次表示,将为外国央行保留一部分债券.

对於拨留出来的这部分债券对於国外央行的吸引力,众说纷纭.

行业观察家表示,拨留出来的部分是20亿元人民币,规模相对较小.

这项宣告称不上市场准入的自由化.此前各央行一直可自由参与点心债标售.

法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴,对於那些与中国存在固定互换额度的外国央行而言,点心债也并不是特别具有吸引力.她表示,由於境内债券收益率比点心债收益率要高,这些央行不太可能购买拨留出来的这部分债券.

张淑娴补充道,"当然,也有一些与中国央行还不存在互换额度的外国央行."

"他们或许仍愿意投资,因此这标志着中国朝着获得更多国际投资者迈出了一步.同时这也是朝着利用外国市场融资的长远目标迈进的一步,特别是在中国人口迅速老龄化的情况之下."

即便是境内人民币债券收益率越来越高,也不是所有央行都有兴趣购买.

比如,与中国有大规模贸易关系的印度,有两位知悉印度对外投资战略的官员对路透表示,印度不希望投资人民币资产.

"如果有人想投资中国大陆,会遇到很多限制,当投资者想抛售的时候,他们必须得提供很多细节,比如意图、投资策略、数量、期限等.人民币资产流动性不高,因为如果投资者想抛售或是转换为美元,会遇到相关限制,因为人民币是一种采取盯住汇率制度的货币,"其中一位官员称.

但是即便点心债券没有这些限制,印度也不会出手,该官员表示.因为香港点心债市场的流动性不够高,发债规模不是够大,收益率也不够高.

另一影响因素也许是一旦有一个有力刺激因素促使投资者持有任何形式的人民币计价资产,人民币兑美元的升值进程会放缓.人民币现汇一度被认为只会单向上涨,但2012年人民币兑美元却稳步下滑.现在有分析师预计,2012年底人民币将实现小幅升值.但一些人民币交易员对路透表示,人民币有可能贬值.

**帮助主权财富基金**

两名固定收益分析师表示,中国这项新措施,主要是让对点心债有兴趣的其他国家央行,能更方便买点心债.

巴克莱驻新加坡的固定收益分析师Ju Wang指出,包括主权财富基金(SWF)在内的这些央行机构,在之前的点心债标售活动中,遭民间机构投资人排挤冷落.

"主权财富基金对购买离岸人民币债券兴趣浓厚,但最近我们听说这些买主得到与商业买主相同的待遇,有时候他们拿不到想要的债券,"她称.

"在买这些债券方面,他们并不算精明,因为他们不像民间投资人.这带来很多失望挫折,而且也有违中国政府希望让人民币成为储备货币的目的."

富达国际固定收益基金经理人Bryan Collins也同样认为,中国这项政策应该是为了给政府投资者更多时间.

"以机构投资者正常的参与情况来说,我们通常会提前几天知道,但投标流程往往只有几个小时.所以我猜想这可能只是为了变得稍微更容易取得."

Collins指出,这个新设的保留额度政策也对机构投资人有好处,因为这有利於整体点心债市场发展.

"如果有更多大型政府机构投资人以某种形式参与,拓宽并深化市场,应该会更好."(完)

--译文审校 王洋

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