中国教练担心吃素影响选手备战奥运

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海7月3日电---中国教练员和官员担心，奥运选手在基地外被要求吃素，或影响他们备战伦敦奥运会的表现。
中国运动员今年被要求禁食猪肉、羊肉和牛肉，将瘦肉精或导致兴奋剂检测呈阳性的风险最小化。
但中国女排队主教练俞觉敏称，为期三周的素食，让中国队在世界女排大奖赛宁波站四连败。
在周日的比赛中，中国女排0比3不敌美国队。俞觉敏在赛後对《新京报》称，运动员体能明显下降。
“因为害怕瘦肉精，我们出来比赛是不敢吃肉的。”
世界反兴奋剂组织（WADA）去年11月称，要警惕中国和墨西哥被污染的肉食。中国体育总局随後於今年下达“禁肉令”。
该组织称：“世界反兴奋剂组织仍然要提醒在这些国家参赛的运动员：只在你的俱乐部和/或赛事主办方批准的餐馆和自助餐厅就餐。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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