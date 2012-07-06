中国料继续放松调控政策 三季度可能两次降准--摩根大通

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
路透北京7月6日电---摩根大通最新研究报告称,继中国年内再次降息之後,监管层还将继续放松调控政策,以支撑经济增长,7月间和三季度末前仍有可能两次下调存款准备金率.
摩根大通同时认为,考虑到通胀压力降幅超出此前预期,如果未来数月间经济运行持续疲软,还会为进一步降息打开政策空间.
"尽管近一两个月间中国采取了一系列宽松措施,但经济运行疲态可能还会持续,这些政策的措施可能要到8月份才会逐步显现效果."报告并预计,二季度GDP增幅为7.7%,且6月份经济数据将显现企稳回升的迹象.
中国央行周四宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.
摩根大通认为,此次降息的直接原因是通胀压力大为下降,预计6月居民消费价格指数(CPI)同比增幅可能已降至2.3%.
路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度国内生产总值(GDP)同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标. (完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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