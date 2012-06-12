中国经济第二季度见底概率大--中金

路透上海6月12日电---中国知名投行--中国国际金融有限公司最新报告指出,5月中国主要经济增速指标已有所企稳,经济增长在二季度见底可能性较大.但中国全年的国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)的预测仍面临向下修正的风险.

报告认为,5月中国主要经济数据环比增速较4月有所好转,内需的增速可能已见底回升.另外,近期出台的一系列放松政策将逐渐对经济动能起到正面作用.一般而言,政策放松对传导至实体经济大约需要1-2个季度,因此政策放松对经济支持作用将在三季度显现,预计三季度宏观指标环比和同比增速将因此好转.在增长动能企稳和政策放松的作用下,中国经济环比和同比增速在二季度见底的可能性大.

不过,对全年经济增速而言,由於二季度数据仍可能明显低於中金之前预期;而且海外经济形势有所恶化,加大了未来外需增长和国内货币条件的不确定性,对中国出口和资产价格以及国内投资和消费带来负面影响,因此中金对全年GDP预测或会再次下修.

中金3月报告已将今年中国GDP增速由8.4%下调至8.1%,将CPI的预测从3.5%下调至3.3%.中金最新预测,从4月和5月的工业增加值增速来看,二季度中国GDP增速预计仅7.3%,低於3月时其所预测的7.8%.

报告称,GDP增长预测的下行风险对应着通胀预测的下行风险.GDP增长的下行风险意味着总需求增速存在低於预期的可能,因此对价格构成下行压力;同时外部经济形势的动荡对於全球大宗商品价格构成下行风险,中国面临的输入型通胀压力也将因此而降低.

中金报告指出,在当前通胀下行趋势已确立的情况下,中国货币政策具备进一步放松空间,预计年内仍有两次(共50个基点)降息空间.

中国政府今年制定的GDP增速目标为7.5%,而去年全年为9.2%,今年一季度增速为8.1%.

美银美林周一报告预计,二季度中国GDP增速在7.6%,全年经济增长可达到8%的水平.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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