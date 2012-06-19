中国经济正在触底--巴克莱

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京6月19日电---巴克莱周二发布报告称,继中国5月经济走软之後,决定下调今年二季度的经济增长预测至7.5%,并且继续期待未来数月政府将出台更多更有效的政策,用以提振投资和信贷需求.
该投行调整了中国国内生产总值(GDP)的增长曲线,下调了二季度的增长,但将下半年的增长预期从同比增长8.2%上调至8.4%,从而继续维持今年全年增长8.1%的预估.
"我们继续期待经济增长将於本季度见底,且放松政策将逐步影响经济",报告并预计,"今年剩余月份中,中国央行将下调贷款利率25个基点,并下调存款准备金率100个基点".
巴克莱认为,随着6月中国居民消费价格指数(CPI)将进一步回落至3%下方,这将为政策放松提供更多空间.
中国5月宏观数据延续了4月的全面颓势,显示经济仍在下行通道.5月CPI同比上涨3.0%,为近两年低点.前五月投资增速为20.1%,为2003年以来新低;当月工业同比增长9.6%,略高於上月的近三年低点.一向稳定的消费增速降低至13.8%,为2006年8月以来新低.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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