中国全年7-8%增速不成问题--巴克莱

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京7月3日电---投资银行巴克莱资本周二报告称,近期除PMI之外的其它中国官方先行指标呈上升趋势,中国全年实现7-8%的增速不成问题.预计三季度还会有一次降息.
巴克莱亚洲首席经济学家黄益平等在报告中并指出,即便欧洲衰退料也不会促使中国在出台类似2008年的刺激方案,预计未来政策面对经济的支持将主要在体现在四大领域:增加投资项目、货币政策放松、楼市限购令微调、以及减税和消费补贴等.
报告称,目前中国经济的滞後指标依然走弱,同步指标好坏不一,但部分领先指标已出现改善迹象.如中国国家信息中心领先指标在5月和6月上升.
同时,房地产市场和固定资产投资出现变化,尤其楼市成交量的改善,有利於支持对经济已经触底的信心.
该投行认为,中国官方的看法经济增速已经在二季度触底,很可能在4月.而且大多数中国官员都一致认为,中国目前需要适度放缓经济扩张步伐,以促进结构调整.
为稳增长,中国央行今年以来已经两度下调金融机构存款准备金率,并在6月初降息一次,开始实质推进利率市场化.
今日官方媒体中国证券报发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.
作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.
但今日出炉的官方非制造业6月PMI指数结束连两个月下降,升至56.7的三个月高点,为下行的经济稍添"暖意".
巴克莱上月下调中国今年二季度的经济增长预测至7.5%,但将下半年的增长预期从同比增长8.2%上调至8.4%,从而继续维持今年全年增长8.1%的预估.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
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