预计上半年经济增速在7.5%以上--工信部

路透北京6月27日电---中国国家工业和信息化部总工程师朱宏任周二表示,预计中国经济上半年增长速度保持在7.5%以上,不过经济下行压力加大,防止增速趋势性下滑刻不容缓.

据《济南日报》,朱宏任在当地举行的相关部门会议上称,总体看来,中国经济运行平稳,增速继续保持在年初确定的预期目标区间内,工业生产形势总体稳定,企业经营状况基本正常.

"一季度,我国国内生产总值同比增长8.1%,预计上半年增长速度保持在7.5%以上,不仅明显高於发达国家,也快於主要新兴经济体.这表明经济增速保持在年初确定的预期目标区间内."

但他同时指出,经济运行中仍然存在一些突出矛盾和问题,经济增速已连续六个季度放缓,二季度一些主要经济指标加速回落,经济下行压力加大,防止经济增速趋势性下滑刻不容缓.

一方面,美国和欧洲等主要经济体增速下降会导致相关国家的贸易、投资活动收缩,特别是发达经济体的低增长,使新兴经济体的出口增长减缓,中国外部需求萎缩也难以避免.

另一方面,国内投资、消费、出口三大需求增速和产出增速均低於市场预期,在供给与需求相互影响、相互作用下,有效需求不足成为当前经济运行的主要矛盾.

路透在5月进行的调查显示,受访分析师预计中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之後逐季回升,全年达到8.2%.

据最新数据,汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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