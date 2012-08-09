中国经济增长料第三季企稳--专家

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透上海8月9日电---中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯称,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.
中国证券报周四并援引李凯表示,随着CPI(居民消费价格指数)下行,可能促使货币政策进一步放松.中央政府强调"稳增长",经济政策将进一步放松.
他指出,尽管上半年GDP增速"破八",但一些统计数据透露出经济增速下滑企稳的信号.首先,上半年固定资产投资中,民间投资增速超过了国有固定资产投资,说明市场导向的投资开始活跃.
其次,上半年工业增速有所下降,但5、6月份工业增速明显快於4月份;最後,尽管外贸情况下滑严重,但对GDP数据有影响的贸易顺差数据与去年同期相比仍有所增长.
中国国家统计局将於周四公布7月CPI及工业生产等经济数据.路透综合29家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,工业和投资同比增幅稳中有升,消费持续稳健.而居民消费价格同比涨幅(CPI)进一步回落至2%下方,为政策调控提供更多腾挪空间.
对於未来国内经济增长的趋势,李凯认为,中国经济还将维持10年至20年的高速增长.但与之前30年的高速增长相比,未来经济增速将有所放缓,可能长期维持在8%的水平.
另据上海证券报同日报导,国务院发展研究中心副主任刘世锦表示,中国经济有可能会逐步减速,进入中速发展期.
他并指出,一批产业基本上进入了长期的峰值期,例如钢铁、水泥等产业.但今後5-10年,汽车产业仍然将能保持高速增长.
中国十二五规划提出年均GDP增幅目标为7%,今年初确定今年GDP增幅目标为7.5%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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