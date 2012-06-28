中国经济将於二季度见底--中信证券

路透北京6月28日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)周四发布报告预计,二季度中国GDP增长将见底,下半年回升至8%以上.同时,货币政策方面将量价齐松,利率再降25-50个基点;准备金率则再下调2-3次.

"政策刺激是经济回升的关键因素,预计下半年政策刺激效应逐步显现,内需将有所改善,投资成为稳增长的中流砥柱,出口温和增长."报告并预计,工业企业盈利在二季度後开始回升,全年增长10%.

报告预计中国二季度国内生产总值(GDP)将增长7.8%,为今年低点,全年GDP则增长8.3%.中国政府今年制定的GDP增速目标为7.5%,而去年全年为9.2%,今年一季度增速为8.1%.

其他数据方面,中信报告预估显示,从6月开始居民消费价格指数(CPI)将在3%之下运行,四季度略有回升,全年为3%;工业生产者价格(PPI)全年为-0.4%;同期,新增信贷将约为8.2万亿元,实际财政赤字料逾万亿.

报告认为,经济差不等於股市差.中长期改革预期下中国股市将呈现震荡上行的走势,并存在结构性机会.预计今年非金融上市公司的盈利增速将从一季度单季的-15%逐季回升至四季度的10%左右.

中信表示,随着利率进入下行周期,股市配置吸引力将逐步提升.建议关注受国家政策支持,供给端放松管制,整体投资未来料将加速上升的行业,例如非银行金融服务、能源、消费服务、现代生产性服务业等,而成本快速下行,毛利率确定性复苏的行业亦值得关注,如火电、啤酒等.

今年一季度,中国股市沪综指.SSEC累计上涨2.88%,而二季度截至6月28日,该股指则累计下跌近3%,截止周四该股指已连续七个交易日下跌.

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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