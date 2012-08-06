中国经济求自保 恐难救世界于水火

* 中国经济料回升,但力度不强

* 中国经济经过30年的两位数增长後正在调整

* 亚欧经济互为支撑

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦8月5日电---继周五强劲的美国就业报告出炉後,投资者本周将指望一连串中国数据能进一步提振全球经济.但这些数据有可能令人失望.

从周四开始公布的7月数据涵盖从贸易到银行贷款和投资等方方面面,这些数据可能显示中国这个全球第二大经济体充其量正在企稳,而不是强劲反弹.

尽管若经济增长停滞,中国政府有意愿和手段来提供额外的财政和货币刺激措施,但中国观察人士排除了重现2008年底全球金融危机期间大幅扩张信贷来重振经济的可能.

这意味着中国以及与其联系日益紧密的亚洲经济体在克服欧美衰退带来的阻力方面,能贡献的不多.

"在亚洲引发经济放慢的问题主要来自於该地区以外,"野村驻香港亚洲首席分析师苏泊莱曼(Rob Subbaraman)称,"当下对多数亚洲国家来说,欧洲是比美国更大的出口市场,也是该地区的一大投资者."

在当今环环相扣的全球经济中,亚洲的痛楚正给全球其他国家造成影响.欧洲最大的工业企业西门子(SIEGn.DE)、全球最大的化工企业巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)、美国蓝筹股联合技术(UTX.N)以及日本日立制作所(6501.T),最近都报告称受到了中国需求减缓的影响.

**恢复平衡**

亚洲作为一个整体,希望能够摆脱对出口的依赖,并创造更为内生性的增长.但这个过程通常会是缓慢的.中国目前经常帐盈余只是2007年时的三分之一.

"未来10年,我们将看到内需成为中国经济成长一个更大的引擎,这将给亚洲形态带来相当大的改变,"IHS Global Insight驻新加坡首席亚太分析师Rajiv Biswas说.

他并补充道,"但亚洲的经济增长引擎,还未强劲到足以在欧洲经济衰退和美国成长停滞的环境中游刃有余."

中国经济第二季度同比成长7.6%,增幅创三年来最低.分析师预计该增速在未来几个月可能小幅攀升,因北京当局下调了利率,并加快了投资项目的审批步伐.

但不同寻常的是,尽管面临领导人换届之年保持经济和金融稳定的压力,今年迄今中国执政当局并没有全力以赴推动经济增长.

这是因为中国2008年刺激经济之举换来了另一方面的危险失衡:中国的外部盈余已萎缩,但该国经济变得比以往更依赖投资,投资对该国国内生产总值(GDP)的贡献接近50%.相比之下,个人消费占GDP的比重不足35%,仅有美国的一半.

北京当局希望经济成长更趋平衡,因此出乎部分人意料地维持遏制房价措施.中国当局还相当严格地控制地方政府投资.

在此背景下,本周数据伴随的危险并不在於经济成长逊於预期,而在於,如果逊於预期让北京当局乱了阵脚,推动投资支出重归快速轨道.

"风险在於采取更多刺激措施,导致经济进一步失衡,"野村的苏伯莱曼表示.

他说,因此他将特别关注7月零售销售和固定资产投资的相对强度.

分析师已调降中国全年经济增长率预估至8%或以下.若经济进一步滑坡,市场将作出负面反应.但美银美林中国分析师陆挺指出,鉴於全球经济疲弱,即便中国经济增速只有7%,也不算糟糕.

陆挺表示:"我们预料,若欧元区不解体,中国将实现经济软着陆,"他预测今年中国经济成长8%."我们看到诸多风险因素,但中国经济仍远未崩溃."

**中国经济档速降低**

巴克莱资本的分析师认为,在今年剩余时间内,中国经济复苏的可能性远超过再度恶化,因政府加大扶助成长的努力.

但他们指出金融市场需要调整对中国的预期,该国经济年增速将为8%,不再是过去30年平均10%的水平.

"与2008-09年危机後不同,中国不会再拯救世界.中国(和其他经济体)面临的政治和经济桎梏表明,没有能使全球经济迅速摆脱困局的万能药,2012年将是艰难的一年,"他们在一份报告中表示.

澳洲央行(RBA)堪称对中国关注最密切的央行,因澳洲经济依赖对中国的商品出口.

本周主要央行消息面沉寂,澳洲央行周二的政策会议料将维持利率不变.

花旗预料,澳洲央行在周五发布的季度货币政策声明中,将小幅调升其经济预估.

而Investec分析师预期,英国央行周三公布最新通胀报告时,可能调降其对2012年和2013年经济成长及通胀的预估.(完)

--编译 吴云凌/侯向明/肖群英;审校 程琳/石冠兰

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