中国经济放缓为全球制造业带来冲击

2012年6月21日，工人在密歇根一家钢铁厂工作。投资人曾经冀望企业财报季能够释出中国经济放缓出现转折点的讯息，如今大都感到失望不已，大型制造企业加入消费品企业的行列，发出中国销售疲弱的警讯。 REUTERS/Rebecca Cook

路透法兰克福/东京8月3日电---投资人曾经冀望企业财报季能够释出中国经济放缓出现转折点的讯息,如今大都感到失望不已,大型制造企业加入消费品企业的行列,发出中国销售疲弱的警讯.

尽管最近一波企业财报有一些意外利多--美国工业企业公布的国内业绩表现大多数优於预期--但作为近几年全球经济增长引擎的中国却在继续缓慢蹒跚前行.

欧洲最大的工程集团西门子(SIEGn.DE)、全球最大的化学厂商德国巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)、美国联合技术(United Technologies)(UTX.N)及日本的日立制作所(6501.T),全都感受到中国需求放缓的冲击.

"中国这个经济成长引擎开始失速,导致巴斯夫在亚洲以当地货币计的营收减少,"执行长Kurt Bock表示.此前该公司公布,今年迄今尚未在中国斩获大订单,预期该国经济成长将会保持迟滞直至年底.

图表:机械订单下滑,请点选(link.reuters.com/juz69s)

图表:中国GDP和商品需求,请点选(link.reuters.com/xam49s)

周三公布的中国官方采购经理人指数(PMI)不如预期,显示中国制造业7月几乎没有成长,新订单降幅更甚於6月.

要研究这项官方数据背後的情景,观察德国和日本制造业的支柱企业是个很好的起点.

中国工厂多从德国企业采购机械和设备,而日本则是对中国贸易录得顺差的少数发达国家之一.

**利基型制造企业展现实力**

行业全景并非一片黯淡,德国与日本的利基型制造商就展现出雄厚实力.

"针对国内市场进行生产的客户对我们的高科技产品需求尤其高,"Trumpf GmbH+Co KG董事总经理Mathias Kammueller说.这家位於德国斯图加特的公司生产机械工具、电力工具、以及应用於精密焊接和切割的镭射技术."更多侧重出口业务的中国客户就表现得有点谨慎."

位於德国科隆的工程公司Schuette亦对中国看法乐观.此外,日本的锯磨工具厂商Disco(6146.T)、工业工具厂商THK(6481.T)、机器人制造商Yaskawa Electric(6506.T)全都预期公司在中国的年度营收将再次实现增长.

"围绕智慧型手机和平板电脑等,被我们归为小型机械工具的投资表现还得不错,"THK公司人士说."不过对於例如汽车生产所需的中型机械工具需求,还有用於基建项目的大型机械工具需求都还没恢复."

但是大型制造企业的境况较差,德国及日本的主要工业企业也和美国同业卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)或英国时尚品牌Burberry (BRBY.L)一样,拉响中国销售下滑的警讯.

西门子执行长Peter Loescher说,由於大型订单越来越少,在中国的境况更趋艰难,他认为这样的趋势至少会持续到今年底.

日立表示,公司第一季在中国的建筑设备销售下滑超过40%,今年情况恐怕不会有太大改善.小松制作所(6301.T)称公司第二季在中国的液压式挖土机和其他建筑设备销售同比降近一半.

"我们认为中国建筑设备市场至少要到明年1月才会回温.而且不是只有我们是如此,小松制作所和卡特彼勒也这样."日立执行副总裁Toyoaki Nakamura告诉记者.

**大宗商品传递出低迷信号**

小松制作所的美国同行卡特彼勒(Caterpillar)已经缩减了在中国的产量,尽管北美地区销售增长31%让其能够公布一份好於预期的财报;另外,联合技术也下调了旗下Otis Elevator Company的销售预估,主因中国需求疲弱.

大宗商品同样传递出低迷期更为持久的信号,特别是建筑业.该行业过去十年一直支撑着中国对铁矿石、钢铁及铜的大胃口.

受过剩产能所累的中国钢企2012年上半年获利较上年同期骤降96%,因钢铁价格跌至纪录低位.

国际指标铁矿石价格降至两年半低点,以及伦敦期铜较2月峰值跌去约13%,都被归因于中国需求放缓.

中国对煤炭的需求也已经减弱,由於供应充裕,中国贸易商7月废止了至少200万吨煤炭进口合约.

疲弱的经济数据促使中国央行6月自全球金融危机以来首次降息,并伴随出台其他宽松货币举措.

在中国政府年底前将换届的背景下,上述政策回应促使投资者和企业寄望政府将采取进一步行动来刺激经济.

"若没有直接投资,中国对建筑设备的需求将不会回升,"小松制作所社长Kunio Noji在财报电话会议中说,"我们认为,(货币宽松措施)不足以刺激复苏."

不过,尽管中国政府已经加快了对新项目的审批,但已经保证不会重复此前的4万亿元刺激计划.

这将令那些期待另一轮投资热潮来提振经济的人希望落空.(完)

--编译 戴素萍/李婷仪/王兴亚;审校 白云/石冠兰

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