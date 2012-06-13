专家称中国碳排放量或远低於联合国估值

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦6月12日电---中国气候变化专家王毅称，中国碳排量或远低於联合国专家组的估值。
王毅是中科院气候变化研究中心主任，他这番评论或为长期热议的中国能源消耗数据准确性再添谈资。
中国是最大的温室气体排放国，因此，中国的排放量对全球气候变化速度具有重大影响。
周日发刊的《自然-气候变化》（Nature Climate Change）杂志上有研究称，由於省级及全国数据差异，中国的碳排量可能比之前估算的高出近20%。
但王毅在采访中称，中科院气候变化研究中心正进行的研究却指向相反结果。
王毅认为，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）采用的方法未充分考虑中国各地煤级不同、发热量差异巨大的情况。
王毅表示，初步计算显示，中国目前碳排放量比按IPCC方法计算的结果要低10-20%。
但王毅称，即便如此，也无法改变中国碳排放最多的现状。中国目前碳排放量约占全球的22%。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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