中国6月出口同比增速料降至个位数

* 公布内容: 6月进出口贸易数据

* 公布时间: 7月10日(周二)

--调查结果:

指标 6月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 9.9 5.0至16.1 15.3 17.9 21

进口(%) 12.7 6.0至18.1 12.7 19.3 21

贸易顺差(亿美元) 210 163至290 187 222.7 21

--数据要点:

路透调查综合21位机构分析师的预测中值显示,6月出口增速将较5月放缓,回落至个位数水准;而进口增速将与上月持平,贸易顺差则可能进一步扩大至210亿美元.

但由於前五个月累计贸易顺差仅379.1亿美元,所以全年贸易顺差额仍有望较上年的1,551.4亿美元继续收窄.中国今年的贸易增速目标是10%,主因国际经济形势不稳定、外贸疲态料难改善.

上月中国进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.超预期的新高给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.

商务部发言人沈丹阳此前在例行发布会上表示,根据从一些企业和地方了解的情况看,6月海关数据总体上还将保持着5月的势头.中国外贸正朝着稳中有增的方向和预期的目标稳步发展.

交通银行金融研究中心报告预计,随着三四季度国内经济增速触底回稳,国内项目审批放开的後续建设展开,国内进口商品的需求可能会有所增加,同时国际大宗商品价格仍将保持小幅下行态势,下半年进口状况可能会趋於好转.

但国际经济形势难言乐观,整体出口环境较为不利,加上国内沿海出口行业劳动力成本上升,人民币升值压力较高,今年出口整体增速仍将明显低於往年平均水平.

中国宏观经济先行指标--6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.

--市场影响:

尽管欧盟峰会令欧债危机显露转机,但多数分析师已不再指望今年出口能够拉动经济.

若贸易数据大幅好於预期,或将成为中国经济走出底部的有力支撑,带动中国股市沪综指.SSEC及周边市场的做多热情.其他商品货币和大宗商品价格也有望受到鼓舞.

若逊於预期,则无疑为近期低迷的资本市场带来又一噩耗.

此外,若6月贸易顺差规模超预期增长,或将加大人民币升值压力.但在资金回流向美元等避险品种的趋势下,购汇盘的压力显然要大於单月的贸易顺差数字,人民币的贬值趋势仍将维系.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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澳新银行 11.1 14.0 20.80

交通银行 11.7 14.5 21.00

美银美林 9.0 7.0 27.00

Capital Economics 11.0 12.0 23.00

建银国际 7.5 6.0 26.00

建设银行 9.8 14.5 18.00

中金公司 8.0 8.0 24.10

中信证券 9.2 11.5 21.00

高盛 8.0 8.0 24.00

国开证券 11.7 14.6 20.70

华宝信托 12.5 16.0 20.00

兴业银行 8.7 9.1 20.00

ING金融市场 12.0 15.0 20.80

瑞穗证券 9.0 12.0 20.10

北京领先国际金融资讯 9.9 14.1 18.50

国海证券 11.5 13.0 22.50

上海证券 16.1 18.1 23.00

申银万国 15.3 12.7 29.00

法兴银行 9.0 10.0 22.90

瑞银 5.0 10.0 16.30

浙商证券 10.5 14.0 19.60 (完)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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