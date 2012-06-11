中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京6月11日电---中国5月财政收入增幅回升至13.1%,其中税收收入同比增13.7%.本月财政收入增幅回升,主要是银行业汇算清缴上年企业所得税增加较多.
财政部网站周一发布新闻稿称,扣除汇算清缴上年企业所得税增加因素,当月财政收入增长5%左右,其中税收收入增长4%左右.
"收入增幅较低,主要受经济增长趋缓、价格涨幅回落、企业利润下降、实施结构性减税等因素影响."新闻稿称.
新闻稿显示,1-5月累计,全国财政收入52,755亿元人民币,同比增长12.7%,增幅同比回落19.3个百分点.其中,财政收入中的税收收入45,821亿元,同比增长9.4%,增幅同比回落21.4个百分点.
5月全国财政支出9,165亿元,比去年同月增加897亿元,增长10.8%.1-5月累计全国财政支出41,169亿元,比去年同期增加7,543亿元,增长22.4%.
财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.(完)
更多细节,请点选财政部网站(www.mof.gov.cn)
--发稿 李文科;审校 黄凯
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