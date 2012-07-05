中资企业或长期失意海外债场 但境内橄榄枝已摇起

* 中资企业海外美元债和点心债发行双双遇冷

* 信用受疑令海外市场对中资企业信用溢价高企

* 人民币升走向分歧促动资产负债结构调整

* 境内高收益债券发行更受中资企业青睐

记者 毕晓雯

路透香港7月5日电---在全球排名前五的大投行香港总部工作二年后,这位自北京的小伙子最新加入到公司裁员名单中,黯然离开债券发行岗位.而裁员的原因很简单:境外美元市场上中国名字的高收益债券今年仅发行20亿,同比大降83%.

虽然许多中资发行人,看中美联储量化宽松政策令全球美元融资成本仍处于低位,仍对海外发债津津乐道.但落花有意流水无情,中国经济增速放缓、企业利润下滑以及民营企业财务造假危机影响未消,都让中资企业成为今年海外高收益美元债券发行市场上失意的弃儿.

而这种情绪也同样传递到以人民币发行和计价的点心债市场.尽管中国政府推出多项鼓励内地企业赴港发行点心债的政策,并扩大了发行额度,但至今为止,仅有宝钢一家以内地主体的形式,在港发行了点心债,目前收益率还出现了倒挂.

分析师们并认为,由于中国的主权级别并不高,其在国际市场上融资并不占据级别优势.而随着中国债券市场的大发展,海外债券市场或将难现中资企业昔日辉煌.

失之东隅,收之桑榆.中国债券市场井喷式的发展,却为中资企业的融资辟出一条新路.加之人民币国际化推动人民币对外直接投资日盛,越来越多意属海外美元债的企业,正通过境内实体或控股公司,加入到境内债券市场的发行队伍中.

"中资企业无论是发美元债,还是点心债...,就债务融资的优先顺序来看,显然更倾向于内地市场."鹏元资信评估有限公司副总裁周沅帆称.

在大力发展直接融资的政策确定后,中国央行、发改委、证监会等债券的三大主管机构,都使出浑身的解数扩大债券市场的发行.在举债不得超过净资产40%的红线突破后,中国交易所的高收益债券私募发行也扬帆起航.

据上交所副总经理刘世安近日透露,截至目前已有27家中小企业在沪深交易所通过了备案,19家完成私募发行,发行规模共计18.5亿元.这批私募发行的中小企业私募债利率基本上都在7.5%-10%,利率最高的是深交所挂牌的巨龙债,票面利率为13.5%,期限为一年.

同期海外市场中资企业美元债收益水平几乎都居于10%以上,如恒鼎的境外债券目前交易价格在80/82,收益率为16.6%/15.7%;点心债市场也令人沮丧,如比亚迪(香港)发行的三年期点心债目前二级市场的收益率为12.56%/12.21%,而今年其在境内市场发行的五年期(3+2选择权)公司债,票面利率仅5.25%.

**海外失意原因多**

东方汇理高级战略师张淑娴最近刚刚完成了她在内地的调研,她透露,内地企业对赴海外发行美元债仍有很高的热情,但受全球经济大环境不佳所迫,今年这条融资通道却没有往年这么顺畅.

"去年爆出的中国民营企业信用危机,以及全球银行业补充资本金要求导致的美元相对紧张,都要求中资企业在海外发行的债券必须有较高的收益."她称.

周沅帆也指出,2011年以来,穆迪频频警示内地房企的违约风险(引入了红旗制度),以及境内企业在国际市场的负面新闻(如嘉林汉业财务数据造假)等,这都造成国际投资者对中资债券的担忧,影响了国际投资者意愿.

"在这后,中资企业在国际资本市场筹资就大大缩减."他称.

可见,国际投资者对中国企业信用的过高溢价要求,是导致海外债券发行萎缩的主因.

从企业的资产负债表来看,资产方是强势货币,而负债方是弱势货币不失为好搭配.然而今年以来,人民币兑美元贬值近1%,促使中资企业重新考虑美元融资的合理性.

周沅帆则站在投资方的角度指出,中资企业高收益美元债今年大幅度萎缩跟人民币升值预期减弱也有关.投资者无法获得人民币升值收益,需求减弱,进一步推高了发行人的融资成本.

**国内债市敞开大门**

但幸运的是,中资企业却迎来了中国债券市场大发展的好时期.而分析人士指出,伴随人民币国际化战略的推进,人民币在海外使用和投资将也更为便利,更多中资企业,特别是中小企业将加入债券融资的队伍.

银行间市场和交易所债券市场目前的市值已攀升至22万亿元人民币.投资者队伍也在不断扩大,仅公募债券型基金截止上半年就已达165只,管理资产大幅增加至2021亿元.

"境内市场毫无疑问是中资企业发债的最优选择."周沅帆称,中资企业更熟悉国内市场,募集的人民币资金能迅速投入使用.

但在境外市场特别是美元债,募集的资金进入境内不仅需要外汇管理局等一系列行政审批,还得承担汇率风险.在中国债券市场发展起来后,企业也会主动放弃境外市场发美元债.

但对于人民币的点心债市场,招商证券(香港)投资部董事总经理温天纳表示,从目前财政部和金融机构的债券发行来看,投资者没有信用担心的情况下还是比较受欢迎.但就企业债或者高收益债券来说,中资企业仍要承担信用高溢价要求,不利于中资企业海外债券市场的发展.

"国际市场上,中国的主权级别并不高,其在国际市场上融资并不占据级别优势."周沅帆称.

而这一负面因素,将长期困扰中资企业赴海外发债的信心与兴趣,也将长期影响投资者的风险偏好.(完)

--审校 黄凯

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