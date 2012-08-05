中国发布期货公司资产管理业务办法

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海8月4日电---中国证监会日前正式发布《期货公司资产管理业务试点办法》,申请资管业务试点的期货公司应当符合净资本达到5亿元人民币以上,最近两次期货公司分类监管评级均不低於B类B级等条件.
期货公司资管业务的投资范围包括:期货、期权及其他金融衍生品;股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等.
中国证券报周六报导指出,该办法适当降低期货公司分类监管评级方面的试点资格条件.此前的徵求意见稿中要求分类监管评级均不低於B类BB级.据统计,中国国际期货、海通期货、国泰君安期货、中证期货、东证期货、广发期货等约17家公司符合首批试点要求.
根据证监会负责人答记者问,除上述条件外,还需要满足至少配备一名专职高管人员和五名以上专职业务人员;近三年合规经营,无违法违规经营记录;要有资管业务的实施方案、管理制度等.
试点办法并规定,期货公司应当对期货资管账户进行单独标识和管理,每日要向监控中心报送期货资管账户和非期货类投资账户的盈亏、净值信息等.
该办法将自9月1日正式实施.中证报并援引市场人士认为,合试点要求的期货公司将於今年9月申报相关材料，首批资管牌照最快将於年内发放.推出资管业务的重要意义在於满足高净值客户的多元化需求,改变目前期货公司几乎仅靠手续费的单一盈利模式,有助於推动期货公司向多元化经营模式转型,培养未来新的盈利增长点.
不过,资管业务正式推出後,无疑将带来行业的分化甚至洗牌,部分投研能力较强的期货公司将在竞争中占据优势,实力较弱的公司将面临更大压力.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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