中国稳增长保数容易保质难

* GDP增速保数容易保质难

* 兼顾结构调整中长期目标难度加大

* 生产资料价格和PPI持续走低,生产领域"通缩"令人忧

* 通缩隐忧是否蔓延决定经济冷暖,政策调控须把握"度"

* 地方版"稳增长"含金量有限,楼市调控成最大不确定性

作者 沈燕

路透北京7月25日电---八年来首次调降增长目标至8%以下的中国,正陷入经济何时触底的困惑.但若就此忧虑今年增速目标能否实现,则大可不必.无论是政府换届年政治需要,抑或地方政府屡屡按捺不住的投资冲动,都表明中国今年经济增长达标甚至超标并非难事.

不过,保数容易保质难.需求低迷导致生产领域通缩可能成为最大隐忧,一旦蔓延势必打击投资及消费者信心;尤其当房地产调控对经济下拉作用日益明显,加大政策预调微调力度,如何兼顾稳增长与调结构的中长期目标,或许才是本轮调控面临的最大考验.

"通缩隐忧的确存在,而政策总是犹犹豫豫,该出手时不出手."中国国际经济交流中心研究员王军不无忧虑地称,"一季度时大家说是经济底部,现在又推迟到二季度,现在看也末必能稳住,...下半年的政策有可能不是稳增长而要变成保增长了."

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那麽糟糕;上半年GDP增速则为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.为提振经济,中国央行今年以来已经两度降息,并两次下调存款准备金率.

国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪在接受路透专访时对经济前景预测亦谨慎中偏悲观,"最担心的是生产领域出现通缩,继而影响到消费领域并发展成为全面的通缩,如果那样调控的代价就太大了."

本月中旬,中国总理温家宝在四川等地调研时强调,尽管经济增速仍在年初确定的预期目标区间内,但当前经济还没有形成稳定回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,要充分估计形势的复杂性、严峻性,确保实现今年经济社会发展目标.

最新公布数据显示,7月汇丰制造业PMI(采购经理人指数)初值创下五个月高位,但仍是连续第九个月处在荣枯分水岭下方.表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.

中国工业和信息化部周三亦称,当前经济运行内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足带来的影响不可低估,生产成本上升加剧企业困难.而下半年随着稳增长政策效应的进一步显现,经济运行有望企稳回升.

**通缩隐忧有多大?**

事实上,改革开放30多年来,中国防止经济"过热"的经验远远多於"过冷",即使在2008年金融危机来袭前,中国的宏观调控仍以"双防"(防过热防通胀)为主,缺乏前瞻性的调控也是导致当年经济骤然转冷的重要原因之一.

眼下,欧债危机反反复复,尽管中国明确表态不可能再出台类似应对08年金融危机时的两年政府投资4万亿等大手笔动作,但面对经济下行压力加大,尤其是物价涨幅快速回落,而生产资料价格和PPI(工业生产者出厂价格指数)亦持续下降,通缩隐忧俨然渐行渐近.

中国商务部监测数据显示,上周生产资料价格连续14周回落.而PPI的回落显然更早,该数据从去年7月的同比增长7.5%逐月回落至今年6月的同比下降2.1%,创下31个月最低水准,跌幅明显扩大且连续四个月呈现负增长.

陈东琪就分析指出,全球经济下行的压力直接影响到中国的内外需,目前是生产领域需求萎缩明显,而这种萎缩是会传导到消费领域.当产能过剩,有效需求不足时,无论是政府企业或个人,其投资消费欲望都会受到制约,"下半年尤其要防止大规模的裁员潮."

国家发改委下属中国宏观经济学会副会长兼秘书长王建也认为,目前制约中国经济的最大因素是因产能过剩导致的需求萎缩,而这种萎缩不是靠刺激政策就能激发的.即使再降存准、降息,因为没有市场,产能过剩,企业也没有投资的热情并采取慎贷.

他并预言,中国经济将在2012年面临内外需紧缩双碰头的情况,而2013年的日子也不会好过.

不过,也有专家表达了不同意见.一位不具名的发改委官员就称,中国历史上容易出现通胀,而通缩无论在定义标准等都没有明确概念,欧美国家通缩的定义和应对举措对於中国是否适用值得探讨,"到底是按哪个指标衡量?多长时间?都没有一个明确的定义."

国家统计局新闻发言人盛来运在上半年新闻发布会上也指出,从全世界范围来看,由於世界经济复苏比较缓慢,许多国家无论是发达国家还是新兴经济体都在降息,流动性充足的现象没有改变,所以要防止流动性过於宽松对输入性通胀压力的影响.

"通缩是与通胀相对应的物价持续走低的现象,它通常是与货币供给量大幅减少和经济衰退或者萧条相伴生的."他指出,"上半年货币供应量M2增长13.6%,新增加人民币贷款4.86万亿,国民经济增长速度还是在8%左右,在以适度的速度发展,从这个角度来讲,我觉得很难得出通缩的结论."

另一位发改委的官员亦称,不能仅靠CPI,PPI等指标来判断是否出现通缩,若按CPI的指标来衡量,天气因素,劳动力成本上升等反倒仍是推升CPI上涨的动力.且经济下行时生产资料价格回落很正常,地方政府也从来不乏投资的冲动和热情,"对中国而言增长不是问题,调结构是最大的难题."

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,为自2010年1月以来最低.上半年累计涨幅则为3.3%,而政府年初确定的物价调控涨幅目标为4%.

**政策调控"度"在哪?**

毫无疑问,物价涨幅的快速回落为下半年政策调控腾出了空间.相较年初"稳增长抑通胀",中国已明确将"稳增长"放置首位,并相继续出台一系列扩大投资,刺激消费等政策.

"中国也是吸取的08年应对危机的教训,此次采取的政策都强调针对性,包括刺激消费和扩大投资方面,鼓励节能家电而不是全面补贴,投资方面也是将十二五规划中的项目提前或加快."王军称,不过,如果稳增长压力变大,届时可能就很难顾及调结构的目标了.

陈东琪认为,下半年中国经济能否企稳回升,完全取决於已出台的稳增长政策能否落实,其中货币政策的利率和存准"双降"空间仍然很大,而财政政策的结构性减税也有很大空间.

在中央政府吹响稳增长的号角时,地方政府亦不甘寂寞.上周末宁波下发稳增长"二十六条",其中有11条是直接给企业的"钱袋子"减负,包括加大对企业的税收扶持力度,不同类型的小微企业,都可以享受不同的税收减免政策,旨提振企业家信心.

南京市政府近日也发布关於扩大内需、拉动消费的30条新政,明确提出"千方百计扩大住房、汽车、旅游等各项消费".而公积金政策的变化是本次南京市新政的"亮点",首次购房和保障房将获更大支持力度,入选计划的人才视同南京户籍,并将给予购房补贴.

前述不具名的发改委官员指出,宁波属於外向型经济,市场敏感度要强一些,出台的一系列举措也主要集中在地方政府税收的让利部分,这与宁波属於相对富裕的城市有关,也与全国的结构性减税目标基本一致.

"地方政府并没有税权,不排除财力相对较好的其它地区会效仿宁波的做法,但大的政策仍取决於中央而不是地方."一位不具名财税部门的官员称,目前相关的减税政策都比较零散,对经济的作用远不及货币政策的降息或降准来的直接.

不过,金融监管部门的官员似乎不这麽认为.银监会主席助理阎庆民日前撰文表示,当前中央要求把稳增长放在更加重要位置,加大政策预调微调力度.由此政府各个部门出台政策的频率和数量都较以往明显增加,越是这种情况就越需要加强部门沟通,确保政策协调,防止政策叠加或冲抵,造成调控过度或不足.

他指出,特别是随着中国有效信贷需求的下降,宽松信贷的政策效应正在边际递减,迫切需要财政政策以及其他相关政策跟进.

中国知名经济学家邱晓华认为,中国经济依赖低成本驱动的状况仍在继续,但动力已越来越弱,加之包括房地产在内的一系列宏观调控举措,长短期因素导致中国经济增速放缓势在必然,而激发新一轮的经济增长动力则来自於科技创新和改革推进.

"经济增长只要有质量,那麽7.5%或7.8%的增速仍然是不错的,在保证经济增长质量的前提下适当降低速度并不是坏事."先前曾任职国家统计局局长的邱晓华称.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。