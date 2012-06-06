中国汉能收购德国薄膜光伏电池厂

* 汉能签约收购德国薄膜光伏电池厂Solibro

* 预计未来薄膜电池有相当降价空间

* 计划在中国建设CIGS工厂,但暂无时间表

* 维持Solibro现有人力和运营不变

路透北京6月6日电---光伏产业"退潮期"为中国企业拣拾"珍珠"提供机会.中国最大民营清洁能源企业--汉能控股集团周二晚间签约收购身陷破产困境的德国薄膜光伏电池厂Solibro全部股权,并预计未来薄膜电池有相当降价空间.

汉能拒绝透露收购价格详情.汉能光伏产业集团高级副总裁周捷三在接受路透专访时表示,未来将利用Solibro的CIGS(铜铟镓硒)技术在中国建设产能,但暂无时间表.

"Solibro的CIGS技术全球领先,并购案完成之後对汉能而言技术上是非常大的提升...我们将来会利用这家公司提供的Turn Key Solution(交钥匙)在中国建设更多的CIGS产能,目前正在规划,"周捷三表示.

Solibro是德国太阳能电池巨头Q-CellsQCEG.DE旗下子公司,生产CIGS(铜铟镓硒)薄膜电池,其高达14.6%的光电转化率纪录,远高於普通晶硅薄膜电池的10%转化率.目前Solibro在欧洲拥有100MW产能,峰值时可达135MW.

汉能目前在国内以晶硅薄膜技术路线建设有2GW产能,今年底时将扩至3GW,有望成为全球最大的薄膜电池生产商.

周捷三指出,目前在国内的晶硅薄膜成本大概是0.5美元/瓦特,虽然还不清楚CIGS放在中国做是什麽样的成本,但可以预见薄膜电池有相当大的降价空间.

"我们今年和明年都会有持续的投资,持续地把这个技术在中国发展...预计未来五年CIGS在国内成本可以降到0.35美元/瓦特,"他说.

根据行业观察网站PVinghts的数据,现货市场中5月底时薄膜光伏组件的平均报价为0.73美元/瓦特,同期晶硅组件报价为0.84美元/瓦特.

周捷三透露,是次并购资金将均在海外筹措,包括海外银行和投资者,不会牵扯国内资金.这也从一个侧面反映出市场对於CIGS技术抱有信心.

此前,赛维LDKLDK.N已经宣布接管德国组件制造商Sunways.全球知名太阳能产业研究机构Solarbuzz高级分析师廉锐认为,今後还有可能出现更多类似的并购案,今年不少欧洲光伏企业倒闭,有一些技术也是被中国企业所看重的.

**维持Solibro人力和运营不变**

周捷三预计,周期性明显的光伏市场有望自今年下半年出现回暖迹象,预计年底时开始回升.

而在此桩收购案细节中,可看出汉能急於吸收国外先进技术的迫切心情.汉能称将保持Solibro从管理层到员工的原班人马,并承诺为其注入更强的资金、市场能力,同时保障其订单和产能利用率.

"研发和现有生产线都会留在欧洲,我们希望这家工厂继续在欧洲运转,包括它的管理团队."周捷三透露.

但他同时也表示,目前尚无意扩张Solibro产能,"明年没有扩张计划.当然後期如果市场回升,扩产也是有可能的."

目前Solibro在欧洲建有两条生产线,员工人数为430人左右.

不过倚重CIGS技术并不意味着放弃原有的晶硅薄膜路线.周捷三表示,不是同一个技术,不能直接应用於汉能现有的产能,但晶硅薄膜是否还要扩产,仍要看CIGS的规划情况."各有各的优势,有的是技术优势,有的是造价的优势."他说.

薄膜电池与晶硅电池是太阳能光伏发电技术的两大流派,薄膜光伏组件对弱光更为敏感,单位成本相对更低,而且薄膜光伏组件更容易与建筑物实现构件一体化,因此更加适合太阳能屋顶项目.

中国目前正大力鼓励太阳能屋顶项目,今年金太阳示范工程总规模达到1,709MW,是去年600MW的2.85倍,而在去年出台光伏发电并网电价後,大规模光伏电站也走上了平衡发展的道路.

去年以来由於晶硅电池产能过剩而大幅降价,薄膜电池的价格优势也遭削弱.Q-Cells是以晶硅电池为主的光伏电池传统大厂,但在陷入困境後於今年4月申请破产,其後未能达到财务重组与债权人达成的协议.

汉能控股集团成立於1994年,业务横跨水电、风电和光伏发电,据其网站公布的数据,目前已建、在建水电项目权益总装机容量约6GW,已建风电总装机131MW.此番收购成功後,汉能将与全球最大的薄膜电池厂商--美国First Solar(FSLR.O)展开竞争.

晶硅电池方面中国早已成为全球最大生产国,晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列,但此轮行业低潮令上下游价格都已跌至成本附近,未来成本进一步下降还需多技术突破.(完)

--发稿 李然/徐婉; 审校 乔艳红

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