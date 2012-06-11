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国际财经 | 2012年 6月 11日 星期一 11:03 BJT

中国希望欧盟援助西班牙银行业措施有助於遏制欧债危机

路透北京6月11日电---中国财政部副部长朱光耀周一表示,他希望周末欧元区财长向西班牙提供最多1,000亿欧元银行业救助贷款的决定,将有助於遏制欧债危机.

"我们希望这些措施将有益于遏制危机,"朱光耀在一个记者会上表示.

另外,中国人民银行国际事务部门一位官员表示,欧元区拥有解决自身问题的各种资源,并强调中国"不会缺席"为国际货币基金组织(IMF)增资的计划.(完)

--编译 丁琦;审校 郑茵

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