下半年房地产调控稳中趋紧--中指院

路透北京7月9日电---中国指数研究院发布报告称,今年下半年房地产调控稳中趋紧,中国将坚定不移地抑制投资投机行为抬头,同时对自住性需求给予支持.市场走向方面,预计供应加大将促进成交回升,但价格趋稳.

中指院2012年上半年中国房地产市场研究报告指出,出於对房价反弹的担忧,针对房地产业的差别化信贷政策仍会延续,信贷投放力度也不会超过2009年.中央将密切关注市场变化,继续加强房地产调控.

不过,预计房屋供应量将在下半年特别是传统的"金九银十"放大,过去两年因调控而推迟开盘的一大批新开工项目将逐渐入市.且由於供应放大、货币政策微调、购房意愿上升等促进因素,主要城市成交量仍将回升,并带动全国销售趋稳.

"预计下半年一线和部分二线城市由於成交量明显回升後供应相对不足,价格可能略有上涨,而多数二三线城市成交量暂未明显好转,价格仍会继续盘整,"报告认为,下半年全国整体价格将基本平稳.

同时,中指院并指出,虽然房地产调控政策总体趋紧将弱化价格上涨动力,但需要注意的是,在观望情绪缓解和成交继续回升的形势下,若政府不出台政策给市场降温,任由调控放松预期蔓延,则价格恐难保持平稳.

6月中国房地产市场明显回暖,百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,且重点城市成交量接近2010年来调控高点.

此外,在土地方面,报告表示,下半年地方政府迫于财政压力,有更大意愿加快推地,企业拿地意愿也有所提升,但总体仍秉承量入为出策略,而且更关注一二线重点城市的优质地块,全国土地全年成交总量难有增长.

中国国务院总理温家宝上周在江苏常州、南京等地调研和座谈时强调,必须坚定不移做好房地产调控工作,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,促进房价合理回归,决不能让房价反弹. (完)

--发稿 沈燕/尹嫄婷; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。