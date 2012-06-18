中国房地产调控难放松--摩根大通

受高基数和春节影响中国1月FDI同比下降 中国吸收外资仍有竞争力（更新版）
路透北京2月16日 - 中国商务部周四公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币（折120亿美元），同比减少9.2%，FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。
路透北京6月18日电---投资银行摩根大通最新研究报告称,在5月全国房价续降背景下,预测中国的房地产紧缩调控政策不会放松,并维持今年全国房价下降5%-10%,部分一线城市降幅可达15%-20%.
从宏观政策上看,报告称目前政策趋松不会直接令楼市受益,但融资成本的降低及市场流动性改善可以间接缓和地产业压力.预计针对投机和投资性购房的限购政策还会持续.
"部分开发商融资已然不易,未来几个月间房价继续下行会迫使它们出局,我们也预计地产业会出现整合.但降价也会使成交量趋稳,以达到调控目的."报告写道.
不过报告也预测,政府仍会扶持地产刚性需求,例如针对首套房和普通住房开发商的贷款优惠.
"需要注意的是,房价继续下修而土地出让疲软,会使地方政府出台各种措施以绕开中央地产调控政策的意愿增强.中央和地方政府利益之争在未来几个季度将会加剧."报告续称.
中国5月房价延续跌势,70个大中城市新建商品住宅价格连续第三个月同比下跌,降幅继续扩大,显示房地产调控政策进一步显效.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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