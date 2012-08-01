中国房地产市场初现复苏--渣打

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港8月1日电---渣打(2888.HK)周三发表报告称,据该行向30家中国开发商的调查显示,内地房地产市场已开始出现复苏;受减价和市场气氛好转带动,多个城市的住房销售正在回升.
报告称,住宅库存已开始回落,但各个城市的情况不一致.开发商普遍相信,楼价和地价于近几个月来小幅下跌後,已经触底回升.项目开发量看来已趋稳定,但按年增长率料减弱.
大部份受访开发商预期,中国中央政府对楼市的政策将会维持不变,但相信地方政府会继续推出放松措施.不过,这对房地产销售的影响料有限.
渣打於6月底至7月初期间,访查了30家分布於八个内地二、三线城市的开发商进行这项调查.逾六成受访者表示现时对市场的信心略为增加,三分之一的受访者表示,在减价10-20%後,销售获得积极的反应.开发商表示,平均57%的买家为首次置业人士,换楼人士占31%,至于投资者只占12%.
报告表示,这显示约九成的买家为有实际需求的人士,预期今年余下时间这类压抑需求将会继续释放.
在楼价方面,报告称,24家受访开发商相信,楼价已自谷底反弹,这较对上一次调查大部份开发商预期楼价下跌的情况迥异.
据中指院最新数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌後又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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