大摩称中国房地产已到软着陆後期

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京6月19日电---摩根士丹利(MS.N)亚洲及新兴市场首席股票策略师乔纳森·加纳(Jonathan Garner)周二表示,中国的房地产市场已到了软着陆後期,并继续看好中资房地产股.
加纳在媒体会上称,从上日公布中国5月房价数据看,很多城市的房价继续下滑,但降速有所放缓,部分一线城市二手房价格企稳."我认为,中国房地产市场已经到了软着陆後期,这也是决策者试图要达到的效果."
路透根据国家统计局数据测算显示,5月70个大中城市新建住宅销售价格同比降幅扩大至1.5%,连续第三月出现下跌;环比降幅则有所收窄至0.1%,为连续第八个月下跌.
加纳称,就其跟踪的恒生指数.HSI、恒生国企指数.HSCE以及摩根士丹利国际资本公司(MSCI)中国指数来看,中资房地产股仍被低估.
摩根士丹利去年11月开始将房地产股评为表现超越大盘,"我们仍然认为,平均而言,房地产股有20-30%的潜在涨幅,不过,目前选股的难度加大了."加纳说道.
加纳并称,目前无论是A股还是H股,估值都很低,恒生国企指数目前市盈率为6.8倍,比历史平均水准低99%,而沪综指.SSEC市盈率10.8倍,比历史水平便宜98%.
就行业而言,他看好金融、保险、房地产、非必需消费品、汽车、互联网等.对防御性较强的行业,如消费必需品、公用事业等持谨慎态度.并认为钢铁、矿业、水泥等原材料板块表现将逊於大盘.
不过他也指出,中国央行降息之後他们可能会调整之前的部分观点.
中国股市沪综指周二缩量收跌,因目前政策真空期下,国内经济减速忧虑令市场看空情绪加深,部分获利资金亦回吐离场.分析师称,目前多空分歧仍然较大,短期大盘仍以2,300点附近震荡为主.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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