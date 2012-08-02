中国应切实防止房价反弹 问责需“动真格”--新华时评

路透北京8月2日电---新华社周四发表时评文章称,切实防止房价反弹,关键是要坚定调控决心.此外,更需加强督促检查,问责"动真格".

中国楼市屡现回温迹象,不少地方亦加快为楼市"松绑",试图尽快扭转"土地财政"收入下滑现状.中央对此屡次表态要加强房地产调控,国务院已派出督查组对部分省份落实房地产市场调控政策措施情况开展专项督查.

时评称,从以往的经验来看,在具体执行过程中对调控政策"打折扣"的情况并非鲜见.因此,对於落实调控政策有偏差、不到位的,不仅要督促整改,还要问责到人,确保房地产调控取得实效.

"近期从相关部委的表态到国务院常务会议的要求再到中央政治局会议精神,无不表明坚持房地产市场调控不动摇的决心,这对於稳定市场预期意义重大."文章指出.

此外,切实防止房价反弹,根本是要增加市场供应,满足居民合理的自住性住房需求.一方面要增加普通商品房特别是中小套型住房供应,另一方面要抓好保障性安居工程建设,尽快形成有效供应.

不过专家认为,中国房地产调控现在面临两难加剧.实际上只要不突破"限购限贷"的调控底线,地方版的稳增长政策中鼓励刚性需求仍有不少操作空间;而基於经济下行压力加大,中央近期继续出台更严厉调控举措以及扩大房产税试点范围的可能性并不大.

伴随中央对16省市落实房地产调控专项督察的展开,房地产政策收紧预期再次扰动股市.周四上海地产类指数.SSEP收挫4.86%,带领大盘整体向下,地产龙头股万科A(000002.SZ)重挫6.75%.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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