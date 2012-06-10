中国进出口意外“亮丽”缓解经济下行忧虑

资料图片显示广东珠海港的集装箱。中国5月进出口规模双双创出月度历史新高，无疑给黯淡的宏观经济投下一抹亮色。虽然波幅较大的单月数据并不意味着外贸趋势性好转，但至少表明内外需没有想像的那麽悲观，有助缓解对经济下行的忧虑。 REUTERS/Stringer

* 出口增长15.3%,进口增12.7%,均远超预期

* 5月数据总体有改善,有助缓解经济下行忧虑

* 二季度经济可能见底,货币政策需保持宽松

作者 沈燕

路透北京6月10日电---中国5月进出口规模双双创出月度历史新高,无疑给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.虽然波幅较大的单月数据并不意味着外贸趋势性好转,但至少表明内外需没有想像的那麽悲观,有助缓解对经济下行的忧虑.

尽管宏观经济仍处在下行通道中,但5月数据较上月整体已有改善,诸多迹象表明经济下行压力正在缓解.业内人士预计,随着前期出台的"稳增长"政策逐渐发力,且货币政策继续保持宽松,中国经济二季度见底的可能性加大.

"贸易数据超出预期,应该说是5月经济数据的一大亮点,但具体的原因目前还很难看出来,也不能说明外贸有趋势性的好转."中国国际经济交流中心研究员张永军称.

他进一步分析指出,从整体经济趋势看仍处在下行通道中,只是5月数据比4月好看一些,虽然投资、工业增加值增幅并不高,但环比持续增长,表明趋势向好,加之外贸增长的超预期,表明中国经济下行的速度正在放缓.

海关数据显示,中国5月进出口总值增长14.1%,创下3,435.8亿美元的历史新纪录;其中,进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.

一位不愿具名的政府官员称,从数据来看,4月份应该是中国经济的见底月,现在缓慢回升,尤其随着发改委5月份密集批准的大批投资项目开工,对GDP的拉动会立杆见影,加之降息以及扩大内需的一系列政策效果逐渐显现,中国经济已在触底回升之路上.

中国央行周四宣布三年半来首度降息,距离其在4月数据出炉後宣布下调存款准备金率尚不足一个月,昭显中国力挽经济下滑、激发实体经济活力的政策信号.

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**令人意外的"亮丽"贸易数据**

中国5月进出口同比分别12.7%和15.3%的增幅,双双创下三个月最高位,且远高於路透访问21位分析师预估中值的增长5.0%和6.8%.而4月出口同比增幅仅有4.9%,进口增长区区0.3%.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁指出,尽管目前看不出5月贸易数据大幅增长的具体原因,但至少表明内外需的复苏并没有此前预期的那麽悲观.

他认为,良好的贸易数据有助提振中国经济.在政府强调稳定外贸的政策基调下,"中国完成全年进出口总额10%的目标应该没有问题."

而从海关数据详情来看,1-5月,中欧双边贸易总值2,208.2亿美元,增长1.3%;中美双边贸易总值为1,900亿美元,增长12%.

张永军认为,"(这)预示着欧美等国的经济复苏可能比预期的略好."

欧洲央行(ECB)上周决定维持基准利率在1.0%不变,抵制住外界要求其为欧元区经济提供更多支持的压力;美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克则承诺,若金融问题加剧,将采取行动保护经济.

商务部此前发布的中国对外贸易形势报告认为,二季度中国对外贸易增速将"低位趋稳",全年增速比去年有所回落,但将总体保持平稳发展.年初政府工作报告设定的2012年全年进出口总额增长目标为10%左右.

中国国务院副总理回良玉表示,未来中国将采取调整关税、融资支持和通关便利等一系列措施积极扩大进口,并继续鼓励外资进入现代产业体系.

**二季度见底可能性加大**

结合昨日公布的中国5月其它经济数据,专家们普遍认为,相较4月份的悲观情绪,5月份的经济数据整体有所改善,诸多迹象显示中国经济下行压力正在缓解,出现趋势性改变的分水岭可能在6月份,二季度见底的判断获得更多共识.

前述不具名的官员指出,尽管央行加息早于数据公布前,令市场预期5月份数据很糟,但从实际情况看,5月发电量同比增加2.7%,工业增加值环比也在上升,政府投资明显加快,诸多因素的支撑,"中国经济并不象想象那麽差,4月份数据应该已经是年内的低点."

中国国家统计局昨日公布,5月居民消费价格指数(CPI)同比升3.0%,创下近两年新低;工业增加值同比增长9.6%,略高於上月的近三年低点.

虽然1-5月固定资产投资增速为20.1%,创下2003年以来新低;但从环比来看,5月固定资产投资环比增长1.15%,规模以上工业增加值环比增速0.89%,均高於上月的0.92%和0.36%.

"5月份的数据让人有些安慰,虽然内需依旧不好,但通胀下行的速度出人意料地快,也给了货币政策更多的操作空间,仍应朝着宽松的方向加码."牛犁也称.

他指出,虽然1-5月份的固定资产投资继续回落至20.1%,但施工项目总投资和新开工项总投资却明显加快,工业增加值中重工业增幅明显快於轻工业,均有助於GDP的回升.

中国5月重工业增加值同比增幅为9.8%,轻工业增加值增长9.1%.(完)

--审校 乔艳红

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