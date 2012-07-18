中国进口量大增 助伊朗抑制石油出口降势--报告

中国财政支出结构固化弊端愈发明显 需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透迪拜7月17日电（记者 Humeyra Pamuk）---日内瓦咨询公司Petrologistics发布报告称，中国从伊朗进口的石油增至纪录高位，将有助伊朗在7月抑制石油出口下降，阻止石油收入进一步下滑。
该公司在初步报告中称，伊朗7月的石油日供应量预计平均为108.4万桶，与6月的109.4万桶相差无几。
受美国和欧盟制裁影响，伊朗在2月至6月期间石油出口量减半。
Petrologistics称，7月进口伊朗石油的国家与地区预计只有中国、印度、日本和台湾，不过也可能有一批石油发往土耳其。
欧盟对伊朗石油进口和提供船运保险的禁令已於7月初实施，非欧盟成员国的土耳其也已大规模削减伊朗石油购买量。
Petrologistics报告称，通过削减进口量谈判压低价格，中国眼下已轻松成为伊朗石油的最大客户。中国7月的伊朗原油日进口量预计会增至59万桶，占伊朗出口总量的54%，超过6月43万桶的日进口量，也高於去年48万桶的日均进口量。
Petrologistics称，印度的情况可能也是如此。该国7月对伊朗石油的日购买量预计会从6月的26.4万桶反弹至33.5万桶，稍高於去年32.6万桶的日均进口量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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