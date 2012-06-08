中国将采取调整关税等措施扩大进口

路透北京6月8日电---中国国务院副总理回良玉表示,未来中国将采取调整关税、融资支持和通关便利等一系列措施积极扩大进口,并继续鼓励外资进入现代产业体系.

上海证券报周五援引他在2012APEC中国工商领导人论坛上并称,未来中国还将坚持"引进来"和"走出去"并重的战略,继续鼓励外资进入绿色环保、金融服务、科技研发等现代产业体系,参与沿海、内陆、沿边地区协同开发的发展新格局.

中国4月出口同比增速降至4.9%,进口增速亦大幅降至0.3%.出口弱,进口更弱的贸易数据,加深了对市场二季度经济企稳预期的质疑.

路透调查综合22位机构分析师的预测中值显示,在欧债问题持续困扰欧洲经济、美国复苏趋缓及中国经济步入下行通道的背景下,中国5月进口和出口同比增速料将继续维持低位,但较上月分别略微回升至5.0%和6.8%.

商务部此前发布的中国对外贸易形势报告认为,二季度中国对外贸易增速将"低位趋稳",全年增速比去年有所回落,但将总体保持平稳发展.年初政府工作报告设定的2012年全年进出口总额增长目标为10%左右. (完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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