中国收入分配和垄断行业等改革亟待推进--《人民日报》

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。
路透北京6月14日电---《人民日报》周四报导称,中国的改革正处於攻坚阶段,收入分配、垄断行业、民间投资、政府职能、公共财政等方面的改革亟待深入推进,如何正确处理好政府与市场的关系仍有待进一步探索.
报导称,关键领域改革已取得突破,改革要向纵深推进.当前中国经济面临的种种矛盾和问题,背後的深层次原因多是体制机制问题.
报导援引中国国家发展和改革委员会称,下一步深化改革的着力点是消除三大相互联系的体制机制障碍,即不利於发挥市场基础性作用特别是不利於公平竞争的体制机制障碍、不利於贯彻落实科学发展观特别是不利於转变经济发展方式的体制机制障碍、不利於构建社会主义和谐社会特别是不利於社会公平正义的体制机制障碍.
报导称,未来新的成品油定价机制将进一步缩短调价周期,更加灵敏地反映市场变化,增加透明度.
"中国经济的未来,不仅要走低碳之路,还要走高技术引领的创新之路."报导称.(完)
--发稿 李文科;审校 杨淑祯
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路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。
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